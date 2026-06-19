フリーアナウンサー・神田愛花『占い師に占ってもらうべきかどうか』

きっかけは大殺界

Ｎｅｔｆｌｉｘで話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』、皆さんはご覧になっただろうか。’00年代初頭、テレビ番組などで一世を風靡(ふうび)した占い師・細木数子さんの半生をモデルに描いたドラマだ。どこまで事実に即しているかは不明だが、「あれでもかなり抑えた内容」「実際はもっと激動の人生だった」、なんていう声も聞かれるからたまらない。

というのも細木数子さんは私の世代にとって、強烈に記憶に残っている存在だからだ。当時、彼女の顔を見ない日はないくらいで、皆が細木数子さんの話をしていた。それなのにある時、テレビから突然姿を消し、めっきり見なくなった。高校生だった私には、とてもセンセーショナルな出来事だった。

私が占いに興味を持ち始めたのはこの頃で、彼女の影響だ。占いなんて一切信じていなかった私が、細木数子さんの″大殺界″だけは異常に怖かった。

（もし自分が大殺界の真っ只中だったら、行動を改めないと、彼女が言うように「地獄に堕ちる！」）と思い、自分が大殺界かどうかを調べた。それから私は占い全般が気になるようになり、ファッション誌を読む時も巻末の占いページから読むようになっていった。

そしてＮＨＫに入局し、初任地の福岡へ。福岡局としては十数年ぶりの女性の新人アナウンサーだった私は、アナウンス室のほぼすべての先輩方から指導を受けた。とても有り難かったが、人によって指導内容が違い、全員の指導を実行するのは無理だと感じていた。

（どうしたらいいんだろう……）と悩んでいると、ある先輩が、「″この人″という先輩を一人決めて、その人のアドバイスだけを実行に移すといいよ。で、なんか違うと思ったら別の人に変えればいい」と助言をくださったのだ。（なるほど！）と、すぐにその先輩を、″この人″に決めた。

実はちょうどこの時期、占いに対しても同じ悩みを抱えていた。手にする雑誌すべての占いページを読んでいたのだ。道標になるようなことが書いていないか？ 救われるような言葉は書いていないか？ と。だが各誌、全然違うことが書かれていて、すべてのアドバイスを実行することは無理だと感じていた。

まさに先輩方からの指導と同じ状況。（占いもそうしよう！）と、一番好きな雑誌の巻末占いを″この占い″に決め、他の占いは一切読まなくなった。

それから二十数年が経ち、今は水晶玉子さんの占い一択で過ごしている。自分のことは当たっているかわからないのだが、他の芸能人の様子を見ていると、仕事の面でとても当たっているので、きっと私もそうなのだろう。

この世は神々の箱庭？

ただ最近知り合いから、「なかなか予約が取れない占い師さんの予約が◯◯さんを通したら取れるらしいよ。行ってみる？」という、ＴＨＥ 芸能界な感じのお話を何件かいただいた。当然かなりの金額がかかる。占いを気にしているとはいえ、これまで課金したことがあるのは一年に一回購入する水晶玉子さんの本だけだ。

短時間で数万円も支払う占いに、どのくらい意味があるのか。占ってもらった人は、その後悩むことなく過ごせて、理想の結果を出せているのか？ 色々と疑心暗鬼だが、いつ仕事がなくなるかわからない不安定な芸能界には占い師さんに頼る人が多いことも事実で、ならば私が頼ってもおかしくはない。

でもここで問題が。私にはこの世の成り立ちに関して一つの自説がある。「私たちは親の意思で生まれ、自分の意思で生きているように見せかけられているだけで、実は神々の遊び道具なのではないか」という説だ。

もし、宇宙は″宇宙″という水槽のような囲いの中にあって、神々が「私はこの地球っていう星に住んでいるこの人の一生を観察してみるー！」とか、「じゃあ僕はこの人に宝くじを当選させて、この先どうなるか見てみる！」などと言いながら、人間を操って遊んでいるとしたら……？ だとしたら、占いなんて何の意味があるのだろう。ただの娯楽だ。

私には、占いに大枚をはたく前に、神々の遊び説の真偽を見極めることのほうが先決のように思える。どうやって調べたらわかるのだろう。この先の私の人生が、自分の意思で変えられるのかどうか。それをまず占ってもらえばいいのかな。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

イラスト・文：神田愛花