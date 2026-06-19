プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXT BOXING 6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。

WBA世界バンタム級正規王座決定戦では同級2位の元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾（30＝志成、21勝19KO3敗3分け）が同級1位・増田陸（28＝帝拳、10勝9KO1敗）が対戦する。比嘉は昨年7月のWBA世界バンタム級タイトルマッチ以来、約1年ぶりのリング。この日、都内で会見し「やっぱりボクシングは天職だと思い帰ってまいりました。すみません」と比嘉節をさく裂させた。

前戦のバルガス戦ではダウンの応酬の末に引き分け、王座返り咲きを逃し、試合後は引退も宣言。年内はスポンサー企業でのあいさつ回りを行い、年明けから一般企業での営業職に就く予定だったという。

ただ「契約を一件も取れないイメージしか湧かなかった。就職を目前にした瞬間ボクシングだなと思った」とまさかのカムバック。24年9月のWBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）戦、昨年2月のWBA同級王者・堤聖也（現休養王者、角海老宝石）戦後にも引退を宣言してから復帰してきたが「世界を獲りたいという思いで復帰した。3回連続で引退詐欺をしたが、この場を借りてもう引退しませんと。続けられる以上は続けて行く」と力強く宣言した。

日本人初、世界でも超異例の4戦連続の世界挑戦に向けては4月2日から始動し「仕上がっています」と言い切った。指導する野木丈司トレーナーも「フライ級時代のパッションが直近3戦のよりも今回はある。「私から見てもピースがそろったと見ている」と王座奪取へ自信を示す。

8年3カ月ぶりの世界王座返り咲きとなれば、元ミニマム級世界王者・高山勝成の5年11カ月を上回る国内最長ブランクとなる。対戦相手の増田については「みんなが分かっている左ストレートはやっぱり警戒している。右の使い方もうまい。ただ当日は楽しい試合になる」と打ち合いを予告した。

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）が正規王座を保持する中で行われる異例の正規王座決定戦。「自分は何の挑戦者決定戦もやっていないが…。自分は雇われの身。社長が決めた仕事を果たすだけ」と笑い飛ばしなら「世界戦の覚悟は全試合持って挑んでいる。今回も覚悟を持って世界王者になる気持ち。応援してください」と自信満々に話した。