撫でてもらうのが大好きなボーダーコリーさん。飼い主さんが頭を撫でる手を離すと…思った以上にブチギレるまさかの行動が話題になっているのです。

想像以上だった…！コメントが殺到することとなったその光景は記事執筆時点で136万回を超えて表示されており、6.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：犬を撫でている手を離した瞬間→思った以上にブチギレて…まさかの『殴られてしまう光景』】

撫でてもらう犬→手を離した瞬間…

Xアカウント『@rui20250203』に投稿されたのは、甘えん坊なボーダーコリーさんがみせたまさかの行動。

この時も、大好きな飼い主さんに撫でてもらいながらのんびりと過ごしていたという「るい」ちゃん。

思った以上に『ブチギレる光景』に爆笑

ゴロンと寝転がりながら、頭を撫でてもらうと…気持ちよさそうに目を瞑り、ウトウトし始めていたのだそう。

しかし、飼い主さんが手を離すと、ハッと目を開けたというるいちゃん。改めて撫でられていない、手が離れたことを確認した次の瞬間…。

スラッとしたおててをスッと持ち上げたかと思ったら…そのままの勢いで飼い主さんにパンチを繰り出したというのです。

撫でる→目を瞑る→手を離す→目を開ける→パンチ！と、繰り返していたというるいちゃんと飼い主さん。

『うちの犬撫でるのやめると殴ってくる』という飼い主さんの投稿コメントに対し、『殴るなんてそんな大げさな…』と思ってしまいそうなものですが…るいちゃんが繰り出すパンチは想像以上に『しっかりとしたパンチ』で爆笑を呼ぶこととなったのです。

何度も勢いよくパンチを繰り出しては、撫でられるとトロンとした表情に…るいちゃんの仕草はまるでアニメーションを見ているかのようで、とても微笑ましいものだそう。

パンチが飛んでくるのが分かっていても…ついつい、イジワルをしたくなってしまう甘えん坊なるいちゃんの行動は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「思ったよりしっかり殴られてて笑う」「想像以上に殴ってて草」「犬から人間へのこういうハラスメントは大歓迎」「思ってたよりパンチが強い」「殴られたいから撫でやめ交互にやりたい」「可愛すぎる」「可愛い甘えん坊さん」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊な仲良しコンビの日常

るいちゃんには、シベリアンハスキー「あお」くんという相棒の存在も。ふたりともとにかく甘えん坊で、飼い主さんの『撫で撫で』を取り合うことも日常茶飯事なのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らしているるいちゃん、あおくんの日常はボーダーコリー、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@rui20250203」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。