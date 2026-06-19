ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
忍耐の惑星土星が本格的に定着しストイックな運気となる反面、あなたを応援してくれる幸運の惑星も通過します。四面楚歌だった人も漸くポジティブ思考で行動できるでしょう。また下半期は好きなことや楽しいことを素直に取り入れることが開運テーマ。特に7月22日から8月10日は童心に戻ったようなバカンスや趣味をエンジョイできます。懐かしい人達と交流が復活する暗示も。基本的に利害関係のない人がラッキーパーソンに。ただ、やるべきことを後回しや疎かにすると運が下がることに。不調月となる11月は特に約束事を守らないなど不誠実な行動はNG。健康は年末に怪我などアクシデントに注意を。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
下半期もコツコツ地道なスタンスが開運テーマとなりますが、得意なことには成功が潜んでいます。また好きなことなど趣味にとどめておかずライセンスを取得するなども吉。特に自己肯定感が下がる10月までにスキルアップを図っておきましょう。転職や独立は、7月23日から8月8日までが狙い目。面倒見のいい知人の紹介に乗りチャンスを掴めそう。ただ、今を何となく逃げないだけで決断は後悔することに。少しでも迷うなら止まった方が賢明かも。金運はライフスタイルを豊かにする投資にツキあり。投資は地道路線が財運アップに。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
下半期は結婚より恋愛そのものに比重が置かれます。結婚ファーストで行動し過ぎると空回りするかも。会話が弾む気軽な友人を増やすくらいのマインドで出会いを求めましょう。特に8月下旬から9月は、結婚を焦るスタンスは不幸を招くことに。自分磨きに勤しみながらタイミイングを待って。出会いの幸運月は7月25日から8月10日と11月24日から12月15日。結婚式やホームパーティー、ユニークなイベントなどに運命が潜んでいます。またカップルはバカンスが関係を深めてくれるラッキーテーマに。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
セレブなホテルでアクティビティを取り入れたバカンス。
ラッキーデー
8月4日、9月27日、12月17日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
忍耐の惑星土星が本格的に定着しストイックな運気となる反面、あなたを応援してくれる幸運の惑星も通過します。四面楚歌だった人も漸くポジティブ思考で行動できるでしょう。また下半期は好きなことや楽しいことを素直に取り入れることが開運テーマ。特に7月22日から8月10日は童心に戻ったようなバカンスや趣味をエンジョイできます。懐かしい人達と交流が復活する暗示も。基本的に利害関係のない人がラッキーパーソンに。ただ、やるべきことを後回しや疎かにすると運が下がることに。不調月となる11月は特に約束事を守らないなど不誠実な行動はNG。健康は年末に怪我などアクシデントに注意を。
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仕事運
下半期もコツコツ地道なスタンスが開運テーマとなりますが、得意なことには成功が潜んでいます。また好きなことなど趣味にとどめておかずライセンスを取得するなども吉。特に自己肯定感が下がる10月までにスキルアップを図っておきましょう。転職や独立は、7月23日から8月8日までが狙い目。面倒見のいい知人の紹介に乗りチャンスを掴めそう。ただ、今を何となく逃げないだけで決断は後悔することに。少しでも迷うなら止まった方が賢明かも。金運はライフスタイルを豊かにする投資にツキあり。投資は地道路線が財運アップに。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
下半期は結婚より恋愛そのものに比重が置かれます。結婚ファーストで行動し過ぎると空回りするかも。会話が弾む気軽な友人を増やすくらいのマインドで出会いを求めましょう。特に8月下旬から9月は、結婚を焦るスタンスは不幸を招くことに。自分磨きに勤しみながらタイミイングを待って。出会いの幸運月は7月25日から8月10日と11月24日から12月15日。結婚式やホームパーティー、ユニークなイベントなどに運命が潜んでいます。またカップルはバカンスが関係を深めてくれるラッキーテーマに。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
セレブなホテルでアクティビティを取り入れたバカンス。
ラッキーデー
8月4日、9月27日、12月17日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。