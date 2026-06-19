ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
運の足を引っ張るヘビーな惑星に睨まれる下半期は一筋縄ではいかない流れに。自分のペースで動けず常にもどかしさも感じがち。また7月、8月はバカンス先でのトラブルや人間関係が不調。あなたも人と関わることにいつも以上にストレスを覚えそう。一人旅や一人推し活など周囲に気遣うことなく楽しむ時間を築きましょう。9月1日から30日、11月29日から12月22日は本来のパワーが戻ってきます。穏やかなオーラで周囲の癒しの存在になりそう。美的センスが優れるので美容やクリエイティブな分野で注目される暗示も。ダイエットも9月までに結果を出せるよう頑張って。健康は引き続き喉周りのトラブルに注意を。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
7月から8月中旬までは孤立無援な星回り。調子のいいタイプに面倒なことを押し付けられる恐れも。早めに意思表示しないと更に丸投げされることに。9月は地道に頑張ってきたことが評価される実り月。ボランティア活動や新たなチャレンジもツキあり。止まっていた転職話も動き出します。10月24日から11月25日は新たな試みを億劫と感じ動かないでいると後で更に面倒になりがち。気をつけて。また強力なライバルが出現する暗示が。水面下でしっかり根回しをしておくと○。金運は強欲にさえならなければ潤いをキープできます。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
アウェイなシーンの出会いは低め。相手を見る目も曇りがち。アプリ系の婚活でとんでもない人を引き寄せてしまいそう。第一印象で決めつけたり、ビジュアルに固執し過ぎないことが回避策に。また7月20日から8月13日はプライドが強まる期間。意地を張り好きな相手との関係を自ら壊してしまうかも。幸運月は9月に集中。マニアックなイベントや趣味のサークルに出会いが潜んでいます。職場や友人の紹介など身近なスポットから本命が出現する予感も。カップルは、刺激がなくても落ち着いた関係を築くスタンスで幸せになれます。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
ビンテージなコレクション収拾。
ラッキーデー
8月24日、9月3日、12月29日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
運の足を引っ張るヘビーな惑星に睨まれる下半期は一筋縄ではいかない流れに。自分のペースで動けず常にもどかしさも感じがち。また7月、8月はバカンス先でのトラブルや人間関係が不調。あなたも人と関わることにいつも以上にストレスを覚えそう。一人旅や一人推し活など周囲に気遣うことなく楽しむ時間を築きましょう。9月1日から30日、11月29日から12月22日は本来のパワーが戻ってきます。穏やかなオーラで周囲の癒しの存在になりそう。美的センスが優れるので美容やクリエイティブな分野で注目される暗示も。ダイエットも9月までに結果を出せるよう頑張って。健康は引き続き喉周りのトラブルに注意を。
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仕事運
7月から8月中旬までは孤立無援な星回り。調子のいいタイプに面倒なことを押し付けられる恐れも。早めに意思表示しないと更に丸投げされることに。9月は地道に頑張ってきたことが評価される実り月。ボランティア活動や新たなチャレンジもツキあり。止まっていた転職話も動き出します。10月24日から11月25日は新たな試みを億劫と感じ動かないでいると後で更に面倒になりがち。気をつけて。また強力なライバルが出現する暗示が。水面下でしっかり根回しをしておくと○。金運は強欲にさえならなければ潤いをキープできます。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
アウェイなシーンの出会いは低め。相手を見る目も曇りがち。アプリ系の婚活でとんでもない人を引き寄せてしまいそう。第一印象で決めつけたり、ビジュアルに固執し過ぎないことが回避策に。また7月20日から8月13日はプライドが強まる期間。意地を張り好きな相手との関係を自ら壊してしまうかも。幸運月は9月に集中。マニアックなイベントや趣味のサークルに出会いが潜んでいます。職場や友人の紹介など身近なスポットから本命が出現する予感も。カップルは、刺激がなくても落ち着いた関係を築くスタンスで幸せになれます。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
ビンテージなコレクション収拾。
ラッキーデー
8月24日、9月3日、12月29日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。