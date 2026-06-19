ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
新しいもの好きな惑星天王星が双子座に定着する下半期は、新天地へのチャレンジがラッキーテーマ。海外旅行やグルーバルな分野も開運アクション。留学や語学のブラッシュアップ、海外で活用できるライセンス取得などトライしてみては？パワフルな火星に煽られる7月1日から8月12日までは、多方面に活躍の場が広がります。気軽に始めたことが生涯に渡り打ち込めるツールとなる暗示も。対人面は、才能溢れる人たちから愛され繋がりを求められそう。特に情報感度の高い人物がラッキーパーソンに。健康運は9月11日以降一気に体調を崩す恐れが。少しでも体の異変を感じたら放置せずに早めに検診に行きましょう。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
持ち前のクールな感性とフットワークの軽さで下半期の仕事運は更に飛躍していきます。晴れやかな表舞台で活躍できる暗示も。ラッキーチャンスが訪れるのは7月と10月。あなたの才能を押してくれる人物も出現します。オーディションやコンテスト参加も◎。転職は未来を見据えた会社が狙い目。国人のビジネスパートナーも開運に。11月25日から12月は波乱。エキセントリックな思想が受け入れられず周囲から浮く恐れが。理解してくれる同士が現れるまでは淡々とこなしましょう。金運は新しい事業や学びの投資にツキあり。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
多方面に足を運ぶことが運命を引き寄せるラッキーテーマ。マンネリな婚活や狭いスポットで頑張っていても素敵なご縁は素通りしそう。またクールなあなたらしくつい人ごとのような感覚で結婚を受け止めがち。今年中にパートナーを手に入れたい人は、地に足をつけ自分に合う結婚相手を見つけましょう。8月、11月は、紹介や推し活の場に出会いが潜んでいます。カップルは楽しく交際している人ほど、結婚の道から外れる恐れが。あなたが相手にさりげなく圧をかけたり、背中を押すと○。妊活中の人は8月までが好機。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
複数のライセンス取得にチャレンジする。
ラッキーデー
8月8日、10月2日、11月25日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
新しいもの好きな惑星天王星が双子座に定着する下半期は、新天地へのチャレンジがラッキーテーマ。海外旅行やグルーバルな分野も開運アクション。留学や語学のブラッシュアップ、海外で活用できるライセンス取得などトライしてみては？パワフルな火星に煽られる7月1日から8月12日までは、多方面に活躍の場が広がります。気軽に始めたことが生涯に渡り打ち込めるツールとなる暗示も。対人面は、才能溢れる人たちから愛され繋がりを求められそう。特に情報感度の高い人物がラッキーパーソンに。健康運は9月11日以降一気に体調を崩す恐れが。少しでも体の異変を感じたら放置せずに早めに検診に行きましょう。
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仕事運
持ち前のクールな感性とフットワークの軽さで下半期の仕事運は更に飛躍していきます。晴れやかな表舞台で活躍できる暗示も。ラッキーチャンスが訪れるのは7月と10月。あなたの才能を押してくれる人物も出現します。オーディションやコンテスト参加も◎。転職は未来を見据えた会社が狙い目。国人のビジネスパートナーも開運に。11月25日から12月は波乱。エキセントリックな思想が受け入れられず周囲から浮く恐れが。理解してくれる同士が現れるまでは淡々とこなしましょう。金運は新しい事業や学びの投資にツキあり。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
多方面に足を運ぶことが運命を引き寄せるラッキーテーマ。マンネリな婚活や狭いスポットで頑張っていても素敵なご縁は素通りしそう。またクールなあなたらしくつい人ごとのような感覚で結婚を受け止めがち。今年中にパートナーを手に入れたい人は、地に足をつけ自分に合う結婚相手を見つけましょう。8月、11月は、紹介や推し活の場に出会いが潜んでいます。カップルは楽しく交際している人ほど、結婚の道から外れる恐れが。あなたが相手にさりげなく圧をかけたり、背中を押すと○。妊活中の人は8月までが好機。
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ラッキーアクション
複数のライセンス取得にチャレンジする。
ラッキーデー
8月8日、10月2日、11月25日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。