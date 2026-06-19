ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
幸運惑星は去りましたが、8月までは木星の恩恵を授かれる星回りに。予期せぬプレゼントをもらえるなどサプライズも期待できそう。また、8月、9月は、一人旅や読書に励むなどインプットが開運アクション。上半期にやり残したことが整理でき、実りある日々を過ごせそう。10月は不調月。ホームグランドでリーダー的な存在となりやすい蟹座ですが、イニシアチブを握ると運を乱したりメンタルが疲れそう。周囲に歩調を合わせ進む方が心地よい人付き合いを育めます。健康はむくみに病気が潜んでいる恐れが。寝ても疲れが取れない人や、塩分過多な食生活を送っている場合は腎臓系の病気を疑って。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
活動的な火星が蟹座を通過する8月中旬から9月まで精力的に取り組める星の配置に。また、成功アクションは依頼された案件をスピーディーに収めること。緻密な作業に囚われモタモタしていると他者にチャンスを持っていかれそう。7月はオンラインやスクールなどでのスキルアップにツキあり。新たなキャリアを習得することも開運に。転職や副業は11月までに動かすと○。去年から決断を伸ばしていた人は、最後のタイミングになるかも。金運は好調。出て行くわりに潤いをキープできそう。自分へのご褒美買いも開運に。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
直感力が冴えるので、一目惚れ的な恋をエンジョイできる時期。また身辺をクリーンにしておくこともラッキーミッション。特に11月23日までに腐れ縁や過去の想い人への未練を断ち切っておくと○。新たな出会いの幸運月は9月と12月。あなたの魅力オーラも炸裂します。今まで婚活のテンションが上がらなかった人も、この月に小さくとも出会いを作っておくと後で収穫できそう。初対面なのにすんなり会話を楽しめる相手も狙い目。カップルは手料理を振る舞うなどアットホームなアピールでハートを掴めます。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
株など財テクに励む。
ラッキーデー
7月13日、9月6日、10月24日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
幸運惑星は去りましたが、8月までは木星の恩恵を授かれる星回りに。予期せぬプレゼントをもらえるなどサプライズも期待できそう。また、8月、9月は、一人旅や読書に励むなどインプットが開運アクション。上半期にやり残したことが整理でき、実りある日々を過ごせそう。10月は不調月。ホームグランドでリーダー的な存在となりやすい蟹座ですが、イニシアチブを握ると運を乱したりメンタルが疲れそう。周囲に歩調を合わせ進む方が心地よい人付き合いを育めます。健康はむくみに病気が潜んでいる恐れが。寝ても疲れが取れない人や、塩分過多な食生活を送っている場合は腎臓系の病気を疑って。
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仕事運
活動的な火星が蟹座を通過する8月中旬から9月まで精力的に取り組める星の配置に。また、成功アクションは依頼された案件をスピーディーに収めること。緻密な作業に囚われモタモタしていると他者にチャンスを持っていかれそう。7月はオンラインやスクールなどでのスキルアップにツキあり。新たなキャリアを習得することも開運に。転職や副業は11月までに動かすと○。去年から決断を伸ばしていた人は、最後のタイミングになるかも。金運は好調。出て行くわりに潤いをキープできそう。自分へのご褒美買いも開運に。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
直感力が冴えるので、一目惚れ的な恋をエンジョイできる時期。また身辺をクリーンにしておくこともラッキーミッション。特に11月23日までに腐れ縁や過去の想い人への未練を断ち切っておくと○。新たな出会いの幸運月は9月と12月。あなたの魅力オーラも炸裂します。今まで婚活のテンションが上がらなかった人も、この月に小さくとも出会いを作っておくと後で収穫できそう。初対面なのにすんなり会話を楽しめる相手も狙い目。カップルは手料理を振る舞うなどアットホームなアピールでハートを掴めます。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
株など財テクに励む。
ラッキーデー
7月13日、9月6日、10月24日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。