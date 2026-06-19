ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
現実的でシビアな感性を持つ乙女座ですが、スピリチャルな傾向が強まっていきそう。好きな人に寄り添い行動することに心の在処を見出す暗示も。下半期はひらめき力に優れるので、自分の直感を信じて動いていきましょう。下手に多数の人の意見を聞き過ぎると運が下がり正しいジャッジができなくなります。エネルギーが溢れる幸運期は8月22日から9月22日。非の打ちどころのない言動でカリスマ的な存在になりそう。レジャー運と美活も◎。また12月もSNSなどの発信や、趣味が収入に結びつくなど最強月。ハイスペックな資格も取得できそう。7月は無理が祟る恐れが。睡眠環境を整えて熱中症と紫外線対策を万全に。
次ページは「仕事運」。
----
仕事運
下半期は相手に寄り添う仕事ぶりが成功アクションになります。反対に自分の利益ばかりに固執していると騙されたり大きなミスを招くことに。発展期は8月下旬から9月。そつのない対応でクライアントや上司から絶大な信頼を得そう。また狙っていたポジションが向こうから飛び込んでくるかも。転職や副業などは思い通りに運ばない暗示が。焦らず情報収拾に励んでいれば年末近くなってから漸く回りだすかも。7月1日から8月10日は妬まれライバルに妨害されがち。水面下で動くと○。金運は宝くじや株など勝負運強し。
次ページは「恋愛運」。
----
恋愛運
下半期はドラマチックな出会いに彩られています。共通項がやたらと多い人は、偶然でなく運命のお導きかも。ただ、情熱的なアプローチやクールな駆け引きは裏目に出そう。好きな人には癒しオーラや穏やかな魅力をアピールすることが成功キー。素敵な出会いは9月と12月が濃厚。特にセクシーさが溢れる12月は、フィジカルな付き合いが結婚に結びつきそう。カップルは授かり婚の予感も。7月と10月は波乱。直感で本命を見極められる乙女座ですが強引なタイプに流され後悔しがち。気をつけて。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
----
ラッキーアクション
ヒーリングやパワースポットにマメに足を運ぶ。
ラッキーデー
8月24日、9月10日、12月11日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
現実的でシビアな感性を持つ乙女座ですが、スピリチャルな傾向が強まっていきそう。好きな人に寄り添い行動することに心の在処を見出す暗示も。下半期はひらめき力に優れるので、自分の直感を信じて動いていきましょう。下手に多数の人の意見を聞き過ぎると運が下がり正しいジャッジができなくなります。エネルギーが溢れる幸運期は8月22日から9月22日。非の打ちどころのない言動でカリスマ的な存在になりそう。レジャー運と美活も◎。また12月もSNSなどの発信や、趣味が収入に結びつくなど最強月。ハイスペックな資格も取得できそう。7月は無理が祟る恐れが。睡眠環境を整えて熱中症と紫外線対策を万全に。
----
仕事運
下半期は相手に寄り添う仕事ぶりが成功アクションになります。反対に自分の利益ばかりに固執していると騙されたり大きなミスを招くことに。発展期は8月下旬から9月。そつのない対応でクライアントや上司から絶大な信頼を得そう。また狙っていたポジションが向こうから飛び込んでくるかも。転職や副業などは思い通りに運ばない暗示が。焦らず情報収拾に励んでいれば年末近くなってから漸く回りだすかも。7月1日から8月10日は妬まれライバルに妨害されがち。水面下で動くと○。金運は宝くじや株など勝負運強し。
次ページは「恋愛運」。
----
恋愛運
下半期はドラマチックな出会いに彩られています。共通項がやたらと多い人は、偶然でなく運命のお導きかも。ただ、情熱的なアプローチやクールな駆け引きは裏目に出そう。好きな人には癒しオーラや穏やかな魅力をアピールすることが成功キー。素敵な出会いは9月と12月が濃厚。特にセクシーさが溢れる12月は、フィジカルな付き合いが結婚に結びつきそう。カップルは授かり婚の予感も。7月と10月は波乱。直感で本命を見極められる乙女座ですが強引なタイプに流され後悔しがち。気をつけて。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
----
ラッキーアクション
ヒーリングやパワースポットにマメに足を運ぶ。
ラッキーデー
8月24日、9月10日、12月11日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。