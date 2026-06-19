ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
下半期は、願望の達成がラッキーワードに。本来受け身スタンスなあなたですがパワフルに自ら夢を叶えるべく行動していきましょう。10月、11月は自分ファーストで物事が進んでいく最強月。部屋のリフォーム、リッチな習い事などでライススタイルのアップデートも図ます。美容運も◎。海外から発信される美容術を取り入れ綺麗になれそう。また9月16日から10月10日は、アピール力に優れ人気者に。推し活や趣味のサークルを通じて人脈も広がります。7月と12月はストレスが溜まりやすい月。子宮系の病や腰痛に見舞われる恐れも。更に八方美人な態度で反感を持たれがち。大切な人たちには誠実な対応を心がけて。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
計画倒れに終わってきた人は下半期は軌道に乗せることが出来る運気に。また粘り腰が開運アクション。いつもなら簡単に手放すものほどしっかり懐に抱え勝負して。反対に直感や感覚で進むのはNG。面倒でも会わなくていけない人には会い、マメに情報収拾に励みましょう。発展月は10月、11月。気が合うビジネスパートナーが現れたりチームでこなす職種で成功を収められます。転職も◎。8月は集中力がダウンしミスを多発しがち。一人で抱え込まないこと。また9月はお金儲けに繋がるアイディアが湧き上がる暗示が。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
クール＆フランクな出会いに運命が潜んでいます。下手に肩肘張って挑む婚活ほど空回りするかも。本命はときめきを感じなくても,リスペクトできたり自然体に接することができる人。9月、10月はバランス感覚に優れモテる月。気軽な飲み会やユニークな嗜好のイベントに楽しい出会いが期待できます。一見地味な出会いに結婚へと繋がる人が現れる暗示も。ただ、年末に行くほど出会いは低めに。下半期はバースティ期間までに種を蒔いておくと○。またカップルもマンネリを嘆くより安定し付き合える関係を感謝すると発展します。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
未来に役立つ投資をする。
ラッキーデー
9月23日、10月11日、11月7日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
下半期は、願望の達成がラッキーワードに。本来受け身スタンスなあなたですがパワフルに自ら夢を叶えるべく行動していきましょう。10月、11月は自分ファーストで物事が進んでいく最強月。部屋のリフォーム、リッチな習い事などでライススタイルのアップデートも図ます。美容運も◎。海外から発信される美容術を取り入れ綺麗になれそう。また9月16日から10月10日は、アピール力に優れ人気者に。推し活や趣味のサークルを通じて人脈も広がります。7月と12月はストレスが溜まりやすい月。子宮系の病や腰痛に見舞われる恐れも。更に八方美人な態度で反感を持たれがち。大切な人たちには誠実な対応を心がけて。
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仕事運
計画倒れに終わってきた人は下半期は軌道に乗せることが出来る運気に。また粘り腰が開運アクション。いつもなら簡単に手放すものほどしっかり懐に抱え勝負して。反対に直感や感覚で進むのはNG。面倒でも会わなくていけない人には会い、マメに情報収拾に励みましょう。発展月は10月、11月。気が合うビジネスパートナーが現れたりチームでこなす職種で成功を収められます。転職も◎。8月は集中力がダウンしミスを多発しがち。一人で抱え込まないこと。また9月はお金儲けに繋がるアイディアが湧き上がる暗示が。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
クール＆フランクな出会いに運命が潜んでいます。下手に肩肘張って挑む婚活ほど空回りするかも。本命はときめきを感じなくても,リスペクトできたり自然体に接することができる人。9月、10月はバランス感覚に優れモテる月。気軽な飲み会やユニークな嗜好のイベントに楽しい出会いが期待できます。一見地味な出会いに結婚へと繋がる人が現れる暗示も。ただ、年末に行くほど出会いは低めに。下半期はバースティ期間までに種を蒔いておくと○。またカップルもマンネリを嘆くより安定し付き合える関係を感謝すると発展します。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
未来に役立つ投資をする。
ラッキーデー
9月23日、10月11日、11月7日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。