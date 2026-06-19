ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
信頼される人間関係を築くことが下半期のテーマ。また絶対にあなたを裏切らない人物も不可欠に。安易に人を信用せず心にブロックをかけガチな蠍座ですが更にその思考が強まりそう。運気が最強となるのは10月3日から11月22日。腹を割って付き合える友情に恵まれたり、家族や身近な人との絆が深まります。ボランティアや趣味が仕事に結ぶつく暗示も。12月は美容とレジャー運が◎。美活プラン満載なバカンスをエンジョイしてみては？7月、8月は体力を過信し過ぎて倒れる恐れが。メンタルもネガティブ思考になりがち。気分が塞がれことに出くわしても楽天的に物事を捉え前に進むことがラッキーアクション 。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
社会生活がキーワードとなる下半期。プライベートが充実していても仕事で満足する地位を得られないとテンションが下がりそう。9月、10月は、野心モードが一気に高まるパワフル月。周囲に自分が何を求められているかも瞬時に嗅ぎ分けられます。転職や副業もこの時期に積極的に動くと進展しそう。8月、11月は、引き立ててくれる人物が出現する反面、敵も増えがち。こだわりを捨て、視野を広げ動かないと最後に美味しいとことを持っていかれるかも。また金運は損として得取れをモットーにすると財運が豊かに。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
結婚に結びつく安定した交際を望む気持ちが強まります。反面、仕事に追われ婚活を後回しにし理想と現実のギャップに悩む気配も。難しく考え過ぎずフランクに出会いを求めましょう。また、9月11日から10月30日はモテオーラが輝く期間。多彩なタイプの人と縁が繋がります。本命は仕事がらみで出会った相手。落ち着いたムードの人も縁があります。8月は面倒なタイプが近づいてきそう。寂しさから不毛な関係に陥る恐れも。気をつけて。交際の長いカップルは漸く互いの仕事や経済状態がひと段落し結婚の道が開いてきそう。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
キャリアアップを目指すこと、またはボランティア活動に取り組むこと。
ラッキーデー
9月15日、11月10日、11月19日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
信頼される人間関係を築くことが下半期のテーマ。また絶対にあなたを裏切らない人物も不可欠に。安易に人を信用せず心にブロックをかけガチな蠍座ですが更にその思考が強まりそう。運気が最強となるのは10月3日から11月22日。腹を割って付き合える友情に恵まれたり、家族や身近な人との絆が深まります。ボランティアや趣味が仕事に結ぶつく暗示も。12月は美容とレジャー運が◎。美活プラン満載なバカンスをエンジョイしてみては？7月、8月は体力を過信し過ぎて倒れる恐れが。メンタルもネガティブ思考になりがち。気分が塞がれことに出くわしても楽天的に物事を捉え前に進むことがラッキーアクション 。
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仕事運
社会生活がキーワードとなる下半期。プライベートが充実していても仕事で満足する地位を得られないとテンションが下がりそう。9月、10月は、野心モードが一気に高まるパワフル月。周囲に自分が何を求められているかも瞬時に嗅ぎ分けられます。転職や副業もこの時期に積極的に動くと進展しそう。8月、11月は、引き立ててくれる人物が出現する反面、敵も増えがち。こだわりを捨て、視野を広げ動かないと最後に美味しいとことを持っていかれるかも。また金運は損として得取れをモットーにすると財運が豊かに。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
結婚に結びつく安定した交際を望む気持ちが強まります。反面、仕事に追われ婚活を後回しにし理想と現実のギャップに悩む気配も。難しく考え過ぎずフランクに出会いを求めましょう。また、9月11日から10月30日はモテオーラが輝く期間。多彩なタイプの人と縁が繋がります。本命は仕事がらみで出会った相手。落ち着いたムードの人も縁があります。8月は面倒なタイプが近づいてきそう。寂しさから不毛な関係に陥る恐れも。気をつけて。交際の長いカップルは漸く互いの仕事や経済状態がひと段落し結婚の道が開いてきそう。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
キャリアアップを目指すこと、またはボランティア活動に取り組むこと。
ラッキーデー
9月15日、11月10日、11月19日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。