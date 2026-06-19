ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
個性を最大限に生かしながら夢や理想を叶えていく下半期の射手座。幸運と拡大の惑星のアシストを受けアグレッシブな日々を過ごしていけそう。11月と12月は思ったが吉日的なアクションが武器となる月。チャレンジしたいことが出てきたら机の上で考えるより行動に移しましょう。また、外国人や縁のなかった人物などアウェイな人とネットワークが広がる暗示も。7月は通信運とダイエットにツキあり。自分の世界観を積極的に更新して。また、世の中に浸透していないエクササイズが成功キーに。9月はアップダウンが激しい運気。調子に乗らず慎重に。健康は8月24日から9月20日までは腰痛と目の病気に注意。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
年末に行くほど上昇気流に。イマイチ突き抜け感を得られたかった人ほど手応えを感じられそう。また新たな試みにチャレンジすることが開運アクション。転職などあえてキャリア外の会社に目を向けてみては？11月12月は上半期からタネを蒔いてきたことをしっかり収穫できる月。グローバルな分野への進出も◎。向こうから予期せぬチャンスが飛び込んでくる暗示も。9月は物事が二転三転しがち。そのため無駄な労力やお金をロスする恐れが。安易に美味しい話に飛びつかないこと。金運は12月にサプライズがありそう。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
仕事はスピーディーに回りますが、恋愛運は深読みし過ぎる傾向が強まりスローな展開になりがち。下半期は無邪気でオープンマインドなアクションがモテキーに。策士的な振る舞いは魅力を半減させるのでNG。最強期間は7月24日から8月23日と11月21日から12月25日。特にお祭り系の華やかなイベントに出会いが潜んでいます。ただ油断すると自己完結させフットワークが重くなりそう。グループ交際などフランクに出会いを求めると○。カップルはあなたの浮気モードが強まる9月に修羅場がありそう。基本は隠し事はしないこと。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
海外留学や語学を学ぶ。
ラッキーデー
8月21日、10月16日、12月9日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
個性を最大限に生かしながら夢や理想を叶えていく下半期の射手座。幸運と拡大の惑星のアシストを受けアグレッシブな日々を過ごしていけそう。11月と12月は思ったが吉日的なアクションが武器となる月。チャレンジしたいことが出てきたら机の上で考えるより行動に移しましょう。また、外国人や縁のなかった人物などアウェイな人とネットワークが広がる暗示も。7月は通信運とダイエットにツキあり。自分の世界観を積極的に更新して。また、世の中に浸透していないエクササイズが成功キーに。9月はアップダウンが激しい運気。調子に乗らず慎重に。健康は8月24日から9月20日までは腰痛と目の病気に注意。
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仕事運
年末に行くほど上昇気流に。イマイチ突き抜け感を得られたかった人ほど手応えを感じられそう。また新たな試みにチャレンジすることが開運アクション。転職などあえてキャリア外の会社に目を向けてみては？11月12月は上半期からタネを蒔いてきたことをしっかり収穫できる月。グローバルな分野への進出も◎。向こうから予期せぬチャンスが飛び込んでくる暗示も。9月は物事が二転三転しがち。そのため無駄な労力やお金をロスする恐れが。安易に美味しい話に飛びつかないこと。金運は12月にサプライズがありそう。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
仕事はスピーディーに回りますが、恋愛運は深読みし過ぎる傾向が強まりスローな展開になりがち。下半期は無邪気でオープンマインドなアクションがモテキーに。策士的な振る舞いは魅力を半減させるのでNG。最強期間は7月24日から8月23日と11月21日から12月25日。特にお祭り系の華やかなイベントに出会いが潜んでいます。ただ油断すると自己完結させフットワークが重くなりそう。グループ交際などフランクに出会いを求めると○。カップルはあなたの浮気モードが強まる9月に修羅場がありそう。基本は隠し事はしないこと。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
海外留学や語学を学ぶ。
ラッキーデー
8月21日、10月16日、12月9日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。