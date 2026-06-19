ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
下半期は継承のハウスへと拡大の木星が移動します。オンもオフもあなたに何を継いて欲しいということを託されるかもしれません。基本的にはイエスのジャッジを下すことが正解かも。対人面は下手に人間関係の間口を広げるとストレスを溜めそう。狭く深い付き合いに徹して。12月はスタミナに溢れ夢を達成できる最強月。欲しいものをプレゼントされるなどラッキーサプライズも期待できます。また好きな人たちと素敵な時間を共有しあえそう。10月は美容運が波乱。詐欺的な美容器具を買わされたり、大金を投じたダイエットほど成果を得られない恐れが。健康は年末に行くほど上向き。持病が回復する暗示も。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
親の仕事を継ぐ話が舞い込むなど大きな決断を迫られる運気。またゼロから立ち上げる事業で成功を掴む暗示も。スタミナに溢れ仕事に立ち向かえる時期なので、慎重に考えながら、舞い降りてきたチャンスを掴み取りましょう。11月12月は狙った獲物は逃がさない星回り。更に表舞台より裏方的なポジションに成功が潜んでいます。人があえて手を出さないことに積極的に目を向けて。10月は押し出しの強いタイプにパワーを取られがち。水面下で進むと○。金運は遺産が入るなどサプライズに恵まれます。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
下半期はフィジカルな関係やリスキーな関係に陥りやすい気配が。真面目で頑固な気質のあなたが、そんな恋愛に走ると返って抜け出せなりそう。特に10月26日から11月29日までは相手を見る目が曇り、面倒なタイプを引き寄せがち。自分を過信せず出会いに挑みましょう。幸運期は9/1~9/22。本命との出会いは、紹介や懐かしい人たちとの集まりに潜んでいます。また12月も推し活に楽しい出会いが期待できそう。カップルは過去の恋愛が喧嘩の要因になりがち。未来を見据えた会話を心がけましょう。妊活中の人は12月が○。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
高級な美容器具やエステで美活に励む。
ラッキーデー
8月25日、9月11日、12月30日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
下半期は継承のハウスへと拡大の木星が移動します。オンもオフもあなたに何を継いて欲しいということを託されるかもしれません。基本的にはイエスのジャッジを下すことが正解かも。対人面は下手に人間関係の間口を広げるとストレスを溜めそう。狭く深い付き合いに徹して。12月はスタミナに溢れ夢を達成できる最強月。欲しいものをプレゼントされるなどラッキーサプライズも期待できます。また好きな人たちと素敵な時間を共有しあえそう。10月は美容運が波乱。詐欺的な美容器具を買わされたり、大金を投じたダイエットほど成果を得られない恐れが。健康は年末に行くほど上向き。持病が回復する暗示も。
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仕事運
親の仕事を継ぐ話が舞い込むなど大きな決断を迫られる運気。またゼロから立ち上げる事業で成功を掴む暗示も。スタミナに溢れ仕事に立ち向かえる時期なので、慎重に考えながら、舞い降りてきたチャンスを掴み取りましょう。11月12月は狙った獲物は逃がさない星回り。更に表舞台より裏方的なポジションに成功が潜んでいます。人があえて手を出さないことに積極的に目を向けて。10月は押し出しの強いタイプにパワーを取られがち。水面下で進むと○。金運は遺産が入るなどサプライズに恵まれます。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
下半期はフィジカルな関係やリスキーな関係に陥りやすい気配が。真面目で頑固な気質のあなたが、そんな恋愛に走ると返って抜け出せなりそう。特に10月26日から11月29日までは相手を見る目が曇り、面倒なタイプを引き寄せがち。自分を過信せず出会いに挑みましょう。幸運期は9/1~9/22。本命との出会いは、紹介や懐かしい人たちとの集まりに潜んでいます。また12月も推し活に楽しい出会いが期待できそう。カップルは過去の恋愛が喧嘩の要因になりがち。未来を見据えた会話を心がけましょう。妊活中の人は12月が○。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
高級な美容器具やエステで美活に励む。
ラッキーデー
8月25日、9月11日、12月30日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。