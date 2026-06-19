ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
上半期は不遇な出だしの水瓶座でしたが、下半期は華やかなスタートダッシュを手にできます。またオンもオフも人との繋がりが開運テーマ。特にあなたと境遇や感性が似ている人がラッキーパーソン。推しのサークルやイベントで出会った人などとコミニュティ作りに励みましょう。また7月8月は新しいチャレンジにツキあり。レジャーも初めて行く場所でパワーチャージできます。男女や年齢問わず有益な情報をもたらしてくれる人脈が広がる暗示も。9月10日から10月26日までは物事が二転三転する不安定な期間に。調子がいい時でも油断しないこと。健康はスキントラブルとアレルギー系の病に気をつけましょう。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
下半期は仕事運も人との縁から予期せぬチャンスが生まれてきます。昔あなたが助けた人からの見返りも期待できそう。最強月は7月下旬から8月。難しい案件を周囲の力を借りて成功に導くことができます。また転職も縁故が狙い目。昔の職場の同僚に声をかけるなども○。10月は吉凶混合的な運気に。いい感じで回っている案件ほど土壇場で止まる恐れが。常にリスクヘッジを用意しておきましょう。反面、意外な人が味方になってくれる暗示も。金運はバランスよく回していれば潤いが続いていきそう。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
結婚への意識が高まります。特に今まで結婚願望がなかった人ほどパートナーを求める想いが溢れていきそう。ただ結婚に繋がる出会いは10月までが好機。年末に行くとあなた自身の気持ちがぶれるかも。本命は初対面から会話が弾む才能に溢れるタイプ。外見が好みでも無趣味で会話が盛り上がらない人とは進展しません。8月9月はあなたが居心地の良さを感じる場所や仲間内の飲み会などに出会いが潜んでいます。ユニークなイベントも狙い目。カップルはパートナーから嬉しいプロポーズの言葉を聞ける予感が。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
メイクやファッションで大胆なイメチェンを楽しむ。
ラッキーデー
7月31日、10月2日、11月26日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
上半期は不遇な出だしの水瓶座でしたが、下半期は華やかなスタートダッシュを手にできます。またオンもオフも人との繋がりが開運テーマ。特にあなたと境遇や感性が似ている人がラッキーパーソン。推しのサークルやイベントで出会った人などとコミニュティ作りに励みましょう。また7月8月は新しいチャレンジにツキあり。レジャーも初めて行く場所でパワーチャージできます。男女や年齢問わず有益な情報をもたらしてくれる人脈が広がる暗示も。9月10日から10月26日までは物事が二転三転する不安定な期間に。調子がいい時でも油断しないこと。健康はスキントラブルとアレルギー系の病に気をつけましょう。
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仕事運
下半期は仕事運も人との縁から予期せぬチャンスが生まれてきます。昔あなたが助けた人からの見返りも期待できそう。最強月は7月下旬から8月。難しい案件を周囲の力を借りて成功に導くことができます。また転職も縁故が狙い目。昔の職場の同僚に声をかけるなども○。10月は吉凶混合的な運気に。いい感じで回っている案件ほど土壇場で止まる恐れが。常にリスクヘッジを用意しておきましょう。反面、意外な人が味方になってくれる暗示も。金運はバランスよく回していれば潤いが続いていきそう。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
結婚への意識が高まります。特に今まで結婚願望がなかった人ほどパートナーを求める想いが溢れていきそう。ただ結婚に繋がる出会いは10月までが好機。年末に行くとあなた自身の気持ちがぶれるかも。本命は初対面から会話が弾む才能に溢れるタイプ。外見が好みでも無趣味で会話が盛り上がらない人とは進展しません。8月9月はあなたが居心地の良さを感じる場所や仲間内の飲み会などに出会いが潜んでいます。ユニークなイベントも狙い目。カップルはパートナーから嬉しいプロポーズの言葉を聞ける予感が。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
メイクやファッションで大胆なイメチェンを楽しむ。
ラッキーデー
7月31日、10月2日、11月26日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。