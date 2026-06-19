ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
下半期の魚座はワイルドなメンタルが強まる星回りに。今まで言われっぱなしだった人は反撃トークを仕返したり、基本は依存心の強い魚座ですが大切な人を自分が守る意識も芽生えていきそう。人付合いの彩りがガラリと変わりますが、あなたの元を去っていくはあえて追わないスタンスが○。幸運月は9月、11月。気ままな旅をエンジョイしたり新たなスキル磨きに没頭しそう。また自分へのご褒美買いが開運に。8月は美容運が好調。特にスパなど水を取り入れたダイエットで成功します。7月、12月は直感が鈍りやることが裏目にでがち。健康はサプリの過剰摂取はNG。ヘルシーな食生活で改善を。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
下半期は社会との関わりのハウスに拡大の木星が通過します。今までプライベートに比重が置かれていた人は、ワークスタイルの改革を試みるなど仕事ファーストになっていきそう。8月12日から9月30日までは新たなスキル取得にツキあり。ハードルの高い資格へのチャレンジも○。尻込みせずトライしてみましょう。11月はストイック＆スピーディーな仕事ぶりが評価されそう。目の上のたんこぶだった相手の態度が豹変するかも。転職も狙い目。12月はダラダラこなしていると痛い目に遭いそう。気をつけて。金運は財テクにツキあり。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
ハイスペックな人を求めるなど理想が高くなる時期。優しい人より野心家タイプに惹かれる暗示も。あなた自身も、そんな相手に見合うスキルや打てば響く感性を磨いておきましょう。最強月は10月24日から11月22日。お互い会った瞬間に恋に落ちる出会いが期待できそう。また、好きな人には相手の趣味や好きなテーマをリサーチしておくと○。7月24日から8月8日はアプリ系の出会いはNG。遊び人ばかりを引き寄せそう。また双子座も要注意人物。カップルはパートナーにダメ出しをして嫌われる恐れが。チャームポイントの癒しオーラを抜かりなく。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
ハイスペックなスキルを取得する。
ラッキーデー
7月7日、10月23日、12月26日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
下半期の魚座はワイルドなメンタルが強まる星回りに。今まで言われっぱなしだった人は反撃トークを仕返したり、基本は依存心の強い魚座ですが大切な人を自分が守る意識も芽生えていきそう。人付合いの彩りがガラリと変わりますが、あなたの元を去っていくはあえて追わないスタンスが○。幸運月は9月、11月。気ままな旅をエンジョイしたり新たなスキル磨きに没頭しそう。また自分へのご褒美買いが開運に。8月は美容運が好調。特にスパなど水を取り入れたダイエットで成功します。7月、12月は直感が鈍りやることが裏目にでがち。健康はサプリの過剰摂取はNG。ヘルシーな食生活で改善を。
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仕事運
下半期は社会との関わりのハウスに拡大の木星が通過します。今までプライベートに比重が置かれていた人は、ワークスタイルの改革を試みるなど仕事ファーストになっていきそう。8月12日から9月30日までは新たなスキル取得にツキあり。ハードルの高い資格へのチャレンジも○。尻込みせずトライしてみましょう。11月はストイック＆スピーディーな仕事ぶりが評価されそう。目の上のたんこぶだった相手の態度が豹変するかも。転職も狙い目。12月はダラダラこなしていると痛い目に遭いそう。気をつけて。金運は財テクにツキあり。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
ハイスペックな人を求めるなど理想が高くなる時期。優しい人より野心家タイプに惹かれる暗示も。あなた自身も、そんな相手に見合うスキルや打てば響く感性を磨いておきましょう。最強月は10月24日から11月22日。お互い会った瞬間に恋に落ちる出会いが期待できそう。また、好きな人には相手の趣味や好きなテーマをリサーチしておくと○。7月24日から8月8日はアプリ系の出会いはNG。遊び人ばかりを引き寄せそう。また双子座も要注意人物。カップルはパートナーにダメ出しをして嫌われる恐れが。チャームポイントの癒しオーラを抜かりなく。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
ハイスペックなスキルを取得する。
ラッキーデー
7月7日、10月23日、12月26日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。