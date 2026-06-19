他人のクレジットカードを使って不正に商品を購入したとして、きのう、４３歳の女が逮捕されました。女は容疑を認めています。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、新庄市新町に住むアルバイト従業員の女（４３）です。

警察によりますと、女は不正に入手した他人名義のクレジットカードを使用して、商品をだまし取った疑いが持たれています。

確認されている犯行は３件です。全ての犯行において、同じクレジットカードを使用したということです。

■女がだまし取ったものは

①今年３月９日の午前、女は新庄市内のドラッグストアで、インスタントスープなど２０点（販売価格合計９２４１円）をだまし取りました。

②同じ日の午後にも、新庄市内の別のドラッグストアで、湿布薬など６点（販売価格合計７８２６円）をだまし取りました。

③さらに３月１２日には、新庄市内のドラッグストア（②と同じ店舗）で、ボディケア用品など１１点（１万１２７円）をだまし取りました。

関係者からの通報で被害を確認した警察が捜査を行った結果、女の犯行と判明し、きのう逮捕しました。女は容疑を認めています。

警察は、クレジットカードの入手経路や女の犯行動機などについて調べを進めています。