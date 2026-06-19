◆卓球 ◆ＷＴＴスターコンテンダー・リュブリャナ 第１日（１８日・スロベニア）

女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク３１位の平野美宇が同８３位のＬ・ラコバッチ（クロアチア）を３―０で下し、２回戦に進んだ。昨年の世界選手権個人戦２回戦で敗れた相手に雪辱し、所属が「個人」となって初戦を飾った。

昨年の世界選手権個人戦では、２回戦でラコバッチに２―４で敗退。試合後に過呼吸の症状で倒れた。２４年パリ五輪の頃から自身を追い込んで突っ走ってきただけに、心身が悲鳴を上げていたのだ。この１年は世界ツアー出場のペースを落とし、自身の心と正面から向き合った。Ｔリーグや中国の超級リーグで新たな刺激も受けながら卓球を続け、再び国際舞台に帰ってきた。

前週のＷＴＴコンテンダー・ザグレブでは８強入りし、世界ランクも６つ上昇した平野。１５日には２２年から所属した木下グループを離れ、Ｔリーグの木下アビエル神奈川の退団も発表された。新たな挑戦の始まりの大会。１９日の２回戦では、世界ランク９位で好調のＳ・ヴィンター（ドイツ）に挑む。