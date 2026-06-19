◆パ・リーグ ロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天の吉井理人監督が１９日、就任後初試合に臨む。チームバスで同日の午後２時３０分過ぎに球場入りした。

１７日に新監督就任を発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。楽天の監督として迎える初戦の相手は、昨季まで監督を務めていた古巣・ロッテ。指揮官は「つい最近までは携わった選手たちの成長が楽しみという気持ちでしたけど、そこは割り切ってやる。敵としてやっつけにいく気持ちで向かっていきたい。ユニホームを着て試合になれば全力で戦いたい」と語っていた。新監督のもとで、注目の戦いが始まる。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。