ニンテンドーミュージアム新たな飲食施設、今秋にオープン「SUPER FAMILY RESTAURANT」
ニンテンドーミュージアムに新たな飲食施設「SUPER FAMILY RESTAURANT（スーパーファミリーレストラン）」が、2026年秋にオープンすることが発表された。
【画像】楽しみ！オープンするニンテンドーミュージアムの新たな飲食施設
ニンテンドーミュージアムの公式Xでは「フードやデザートなど、さまざまなメニューをお楽しみいただけるよう準備を進めております。オープン日などの詳細は、後日改めてお知らせいたします」と説明した。
「ニンテンドーミュージアム」は、任天堂が過去に発売した商品を展示する施設で、宇治小倉工場を改修した施設。2階は任天堂が過去に発売した商品を展示し、ファミコンなどのハードや任天堂が発売したソフトを全部展示。スーパーファミコンやニンテンドー64の大きなコントロールのオブジェも展示されている。
【画像】楽しみ！オープンするニンテンドーミュージアムの新たな飲食施設
ニンテンドーミュージアムの公式Xでは「フードやデザートなど、さまざまなメニューをお楽しみいただけるよう準備を進めております。オープン日などの詳細は、後日改めてお知らせいたします」と説明した。
「ニンテンドーミュージアム」は、任天堂が過去に発売した商品を展示する施設で、宇治小倉工場を改修した施設。2階は任天堂が過去に発売した商品を展示し、ファミコンなどのハードや任天堂が発売したソフトを全部展示。スーパーファミコンやニンテンドー64の大きなコントロールのオブジェも展示されている。