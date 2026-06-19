元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが１９日、フジテレビ系「ぽかぽか」にゲスト生出演。９歳になる長女のサッカーの実力について語った。

ＭＣの澤部佑から「澤さんの娘さんはサッカーはやってるんでしたっけ？」と質問されると、澤さんは「やってないです」と即答。

それでも「公園でたまにボール蹴ったりはしてます」と明かし、以前、長女のサッカーボールを蹴っている動画を見たという澤部が「うまいんですよね〜」と言うと、澤さんも「まあまあ、うまいです」と認めた。

澤部は「めっちゃ、うまかった。足からあんま離れないんですよ、ボールが。あれは別に教えたわけじゃない？」と驚くと、澤さんは「教えたわけじゃないです。感覚で」と話した。

本人は「サッカーやりたいとは言わない」そうだが、もし言ってきた場合には「もちろん。やりたいことは背中を押してあげたいなとは思っているので」と応援することを約束していた。

澤さんは２０１６年８月、元Ｊリーガーで現在福島ＦＣの副社長を務める辻上裕章氏と結婚。１７年１月に第１子長女を出産した。