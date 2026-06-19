舘ひろし、“ダンディ精神”の原点は祖父「男子たるもの紳士たれ、と」 家庭内で必ず行っていた“習慣”も明かす
俳優・舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。日本一ダンディな俳優と称されるまでになったルーツを明かした。
【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろし
この日は俳優の舘の女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘り。ダンディ精神の源を聞かれると、舘は「うちのじいさんが英国が好きで。男子たるもの紳士たれ、と。そういうじいさんでした」と祖父の影響が強いことを明かし、外食の際は祖父も父も必ずジャケットを着用していたと語った。
また家庭内ではティータイムが設けられていたといい、「ミルクティーを家族で一緒に。うちはね、『牛乳紅茶』って言ってました」と懐かしそうに語っていた。
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この日は俳優の舘の女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘り。ダンディ精神の源を聞かれると、舘は「うちのじいさんが英国が好きで。男子たるもの紳士たれ、と。そういうじいさんでした」と祖父の影響が強いことを明かし、外食の際は祖父も父も必ずジャケットを着用していたと語った。
また家庭内ではティータイムが設けられていたといい、「ミルクティーを家族で一緒に。うちはね、『牛乳紅茶』って言ってました」と懐かしそうに語っていた。