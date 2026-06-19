舘ひろし （C）ORICON NewS inc.

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　俳優・舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜　後11：00）に出演。日本一ダンディな俳優と称されるまでになったルーツを明かした。

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　この日は俳優の舘の女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘り。ダンディ精神の源を聞かれると、舘は「うちのじいさんが英国が好きで。男子たるもの紳士たれ、と。そういうじいさんでした」と祖父の影響が強いことを明かし、外食の際は祖父も父も必ずジャケットを着用していたと語った。

　また家庭内ではティータイムが設けられていたといい、「ミルクティーを家族で一緒に。うちはね、『牛乳紅茶』って言ってました」と懐かしそうに語っていた。