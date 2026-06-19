「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）

ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコに敗れ、初黒星。１勝１敗となり、決勝トーナメント進出は持ち越しとなった。２試合を終えて、Ａ組２位で２４日の南アフリカ戦で引き分け以上なら２位以上が確定し、突破。負けた場合はメキシコ−チェコ戦の結果次第となる。

痛恨のミスが敗戦に直結した。後半５分、左サイドからのクロスに合わせられたが、ＤＦのブロックでボールは上空に。これをＧＫキム・スンギュがキャッチにいったが、味方のＤＦイ・ギヒョクと接触し、ボールをこぼしたところをルイス・ロモに押し込まれた。まさかのミスに韓国イレブンは呆然とした表情を浮かべた。

韓国メディアによると試合後、キム・スンギュは「自分の判断ミス。もっと集中しなければいけなかった」と、悔やんだ。接触したイ・ギヒョクに声をかけた場面については「試合は続く、早く忘れようと。結果を出せばいいと話した。自分たちが後ろで耐えれば前でゴールを決めてくれるという話をした」と明かした。

決勝Ｔ進出は最終南アフリカ戦次第。「まだ自力で３２強に行ける。きょうの試合をきっかけににもう一度チームが集まって次の試合に向けてうまく準備しなければいけない」と、うなずいた。