タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。新たな趣味と仲間について語った。

司会の黒柳徹子から還暦を前に「山登りが好きになったって」と振られ、早見は「そうなんです」と声を弾ませた。

きっかけは2人の娘が幼い頃にガールスカウトのリーダーをしていた際に共に高尾山に登ったことだと言い、「ああいつか山に登りたいなと思っていて。やっと4年ぐらい前から登りました」と打ち明けた。

今年1月には初めて雪山登山も経験。長野・八ケ岳を満喫する写真を披露し「もう凄く奇麗です。辺りが全部もう真っ白で、銀世界が一面で」「この時は快晴で凄く楽しかったです」と興奮した様子で話した。

富士山にはまだ登ったことがなく「周りの皆さんからは1日でも早く、若いうちに登った方がいいよって言われるので。今年夏、もしチャンスがあったら登りたいなと思っています」と目を輝かせた。

仲間についても「おかげさまで登山のグループの友達が何人か」できたという。

黒柳は「高校の同級生の松本明子さん、あの方も登山が好きなんですって」と話を振り、早見は「そうなんです」と明言。「最近ちょっとおケガをされちゃったので。元気になったら一緒に登りたいなって思ってます」とほほ笑んだ。

登山の魅力を問われ、「一歩一歩、前に進めば必ず山頂に着くという。当たり前のことなんですけれども、途中でギブアップはできないんですね。だからこう、人生においてもつらいなと思っても、やっぱり一歩一歩前に進めば、新しい景色が待っているっていう気持ちと、何かこう風を感じたり、鳥のさえずりを聞いたり。もう凄く気持ちいいです」と力説した。

松本は今年4月に左足関節脱臼骨折による入院、休業を発表。5月に退院し、仕事復帰を果たしていた。