『ちいかわ』型ぬきバウムが新登場！ 7．3から「ちいかわらんど」で先行発売
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』デザインの型ぬきバウムが、型ぬきバウム専門店「カタヌキヤ」から登場。7月3日（月）から、「ちいかわらんど」で先行販売される。
【写真】『ちいかわ』型ぬきバウムは、箱もかわいすぎる！
■3個セットも用意！
今回登場するのは、リボンをテーマにしたちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類の型ぬきバウム。
しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでキュートにおめかしした、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットをを施した。
ちいかわたちの形がくずれないように、そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことが可能。そのひと手間まで楽しいバウムクーヘンとなっている。
ちいかわはいちご、ハチワレはミルク、うさぎはメープルと、それぞれ味が異なるのが特徴だ。
単品のほか、3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セットも用意。
「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）」「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）」「ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）」は、7月3日（金）から「ちいかわらんど」各店で先行販売、7月6日（月）から「カタヌキヤエキュートエディション渋谷店」で発売。※カタヌキヤ銀座本店・カタヌキヤ公式通販においても順次取り扱いを予定。以降の販売スケジュールについては、決まり次第カタヌキヤ公式X、カタヌキヤ公式Instagramで発表。
【写真】『ちいかわ』型ぬきバウムは、箱もかわいすぎる！
■3個セットも用意！
今回登場するのは、リボンをテーマにしたちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類の型ぬきバウム。
しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでキュートにおめかしした、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットをを施した。
ちいかわはいちご、ハチワレはミルク、うさぎはメープルと、それぞれ味が異なるのが特徴だ。
単品のほか、3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セットも用意。
「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）」「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）」「ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）」は、7月3日（金）から「ちいかわらんど」各店で先行販売、7月6日（月）から「カタヌキヤエキュートエディション渋谷店」で発売。※カタヌキヤ銀座本店・カタヌキヤ公式通販においても順次取り扱いを予定。以降の販売スケジュールについては、決まり次第カタヌキヤ公式X、カタヌキヤ公式Instagramで発表。