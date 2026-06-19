新潟アルビレックスＢＢは、大森 尊之 選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。



【大森 尊之(おおもり たかゆき)選手】



■背番号

14

■ポジション

PG/SG

■生年月日

2002年8月14日

■出身地

宮崎県

■身長

180cm

■体重

82kg

■出身校

日本体育大学

■経歴

2024.12-25熊本ヴォルターズ（特別指定選手）

2025-26 金沢サムライズ

2026- 新潟アルビレックスＢＢ

■大森 尊之選手 コメント

新潟の皆様初めまして！2026-27に新潟でプレーさせていただくことになりました大森尊之です。まずはじめにこのような機会をくださった、糸満社長をはじめとする新潟アルビレックスＢＢの関係者の皆様本当にありがとうございます。歴史と文化のある素晴らしいチームの一員として、新たな環境でプレーできることを嬉しく思っています。自分の持ち味を最大限に活かしエナジー全開でチームに勢いを与え、勝利に貢献できるガードになれるよう全力で頑張ります。新潟アルビレックスＢＢのブースターの皆様、沢山の応援よろしくお願いします。お会いできる日を楽しみにしています！

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

このたび、大森尊之選手との新規契約を締結させて頂くこととなりました。オフェンスではピックアンドロールのハンドラーとして攻撃の起点に。ディフェンスではエナジー溢れるハードなパフォーマンスを期待。また、PGとしてのゲームコントロールやリーダーシップの発揮、中心的存在への成長もぜひ成し遂げて欲しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。共に栄冠を掴みましょう。