元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。もし高校野球の監督なら何をするか、視聴者の質問に答えた。

片岡氏は「どこの監督になるかにもよるけどね」と前置きした上で、「まずスカウティング」と切り出した。

「会って、どういう選手か。どういう人間でどういう考え方か。あとご両親にも会って、どういう親御さんなのかを見てから“一緒にやろうや”ってのがスタート」と説明した。

次に「環境」だという。

「“試合に出られないから俺いいわ”じゃなくて、出られない選手は出る選手を応援する。出る選手は出られない選手の分も頑張る。そんな関係性をつくりたい。難しいけど、高校野球はそういうふうに最後までやってほしい」と主張した。

野球に関しては基本的なことにしっかり取り組ませたいという。

「正しいフォームで打つとか強いボールを投げることだけじゃなくて、例えばバスターとか。大学に行って求められたとき困らない基本的なことを教えたい」と説明した。

片岡氏が高校野球に求めるのは甲子園出場などの結果より、次のステージで通用する人間形成だった。

「先輩が風呂に入っていたらスリッパを並べられるような選手をつくらないといけない。“ここの選手だったら間違いない”って言われることを教えなければいけない。野球がうまいだけじゃアカン。グラウンド行ったらトンボがきれいに並べられてるとか、そういうことが積もり積もって強くなると思う。上に行っても恥ずかしくないようなことを教えてあげたい」と主張した。