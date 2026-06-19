お笑いタレント蛍原徹（58）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ダウ90000の蓮見翔（29）からの質問に答えた。

番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。蓮見は蛍原に「漫才やりたいって言ってたけど誰とやりたい？」という質問をぶつけた。蛍原は「本当に漫才が好きでこの世界入ったんよ」と芸能界を志したきっかけを語った。蓮見は「誰とやりたいとかの構想まであるのかなっていう（疑問）。最悪僕はM−1いっぱい出てるんで1組ぐらい増えても大丈夫ですし…」と、演劇ユニット「ダウ90000」のメンバー7人とそれぞれと賞レースに挑戦したことを自虐した。

ウエストランドの井口浩之は「この中なら誰ですか」と質問し、蛍原は「ここのメンバーは全員できるよね」と実力者がそろっていることを語った。井口は「たけるも!?」と端に座る東京ホテイソンたけるをイジり、たけるは「できると思います」と答えた。

蛍原は「基本はネタ考えてもらいたい」と語るとレインボーのジャンボたかおは「ボケたいですか？つっこみたいですか？」と質問した。蛍原は「両方やりたいよね」と答えた。「…え、どうしよう」と迷っていると、ニューヨーク屋敷裕政は「さっさと言ってくださいよ」と悪態をついたフリをしてつっこんだ。蛍原は「屋敷に決定！ネタ作れよ！」と答えて笑わせた。ドンデコルテの渡辺銀次は「罰ゲームじゃないから」とつっこんでいた。

「芸人矢印トーーク」はほかに狩野英孝、ヒコロヒー、カベポスター永見、たくろう赤木が出演した。