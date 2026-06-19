９人組グループ「ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ」が１９日、フジテレビで７月１１日深夜にスタートする新番組「スパドラ★クエスト」（土曜・深夜１時４５分、初回のみ深夜１時５０分）の記者会見を東京・台場の同局で行った。

レギュラー化が決定した同番組は、スパドラの９人が様々な課題に挑み、個々のキャラクターを限界まで引き出すドキュメントバラエティー。初回放送では、年上組の「ＦＩＲＥ ＤＲＡＧＯＮ」と年下組の「ＴＨＵＮＤＥＲ ＤＲＡＧＯＮ」に分かれ、一人１分間の自己ＰＲ対決を実施する。番組内では、７月１５日に発売する新曲「ＮＵＭＢＥＲ」のパフォーマンスも披露する。

２０１５年９月の結成から１１年目で、グループ初の冠バラエティー挑戦。メンバーの古川毅は「新しい姿を見せられると思ってソワソワしている。クエストをクリアできるよう頑張りたい」と意気込んだ。

田中洸希は初回の収録を終え「初めてという感覚はあまりなかった。僕らの仲を、番組を通して見せられたら」と気合。「物理的にも泥まみれになるぐらい体を張っていきたい」と笑わせた。

これを受け、松村和哉は「手始めにバンジーぐらいやっておきたい。スリルを味わいたい。（田中が）気絶してくれます」と期待を持たせた。

この日はニューシングル「Ｃａｌｌ Ｍｅ Ａｓａｐ／ＮＵＭＢＥＲ」の収録曲「Ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｓｕｍｍｅｒ ｎｉｇｈｔ」が、７月２５日から８月２３日にフジテレビ本社屋で開催するイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」のテーマソングになったことも発表された。