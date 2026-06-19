９人組グループ「ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ」が１９日、フジテレビで７月１１日深夜にスタートする新番組「スパドラ★クエスト」（土曜・深夜１時４５分、初回のみ深夜１時５０分）の記者会見を東京・台場の同局で行い、メンバーの飯島颯が元日本代表ＭＦ本田圭佑への愛を語った。

飯島は開催中のサッカー北中米Ｗ杯について聞かれると「僕のロールモデルは本田圭佑さん。小さい頃から憧れで大好き」と、独特の解説で話題となっているレジェンドの名を挙げて笑顔。以前には本人の目の前でモノマネをして“公認”をもらったといい「その時に『ありがとう』と言っていただいた。（番組では）その言葉を胸に自己ＰＲしたので、ぜひ見ていただければうれしい」とアピールした。

本田の強靱（きょうじん）なメンタルに触れ「ストイックで高い目標を“言霊”として口に出して、そこに見合う努力をしていく姿勢が憧れ」ときっぱり。「自分もそのメンタリティーを見習って、バラエティーでも動じず頑張っていこうと思う」と張り切った。

サッカー経験者らしく、番組の企画として「マラソンをやりたい。マラソンしたら体力がつくのでライブにも生かせる」と呼びかけたが、メンバーの渋い反応に苦笑していた。

レギュラー化が決定した同番組は、スパドラの９人が様々な課題に挑み、個々のキャラクターを限界まで引き出すドキュメントバラエティー。初回放送では、年上組の「ＦＩＲＥ ＤＲＡＧＯＮ」と年下組の「ＴＨＵＮＤＥＲ ＤＲＡＧＯＮ」に分かれ、一人１分間の自己ＰＲ対決を実施する。番組内では、７月１５日に発売する新曲「ＮＵＭＢＥＲ」のパフォーマンスも披露する。