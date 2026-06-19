「涼宮ハルヒの憂鬱」“聖地”西宮のファミマでラッピング装飾実施、描き下ろしグッズも
【モデルプレス＝2026/06/19】ファミリーマートは、一般社団法人アニメツーリズム協会との連携企画第2弾として、アニメ放送20周年を迎える『涼宮ハルヒの憂鬱』の舞台・兵庫県西宮市に、特別なラッピングを施した店舗を6月20日（土）〜9月23日（水）の期間限定でオープンする。
【写真】第1弾では「デュラララ！！」ラッピング店舗が登場
TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』は、西宮市の街並みや風景が極めて忠実に、美しく描かれていることで知られ、現在も多くのファンが訪れる聖地巡礼の代表的な作品。アニメ放送20周年を記念し、その地にある「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」において、特別なコラボビジュアルを用いたラッピング装飾を実施。
今年3月から5月にかけて実施した、連携企画第1弾の東京都豊島区池袋（『デュラララ！！』の聖地）に続く第2弾となり、店内での写真撮影および、店舗周辺での立ち止まりなどの近隣住民への迷惑となる行為はNGとなっている。
このラッピング店舗では、いとうのいぢ氏による描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズも登場。また、JR東海が主催する「聖地巡礼デジタルスタンプラリー」のチェックインポイントにもなっており、作品ゆかりの地を巡る際の拠点として機能する。（modelpress編集部）
店舗：ファミリーマート西宮獅子ヶ口店
住所：兵庫県西宮市獅子ヶ口町1-39
実施期間：2026年6月20日（土）〜9月23日（水）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1弾では「デュラララ！！」ラッピング店舗が登場
◆『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年、“聖地”西宮にラッピング店舗
TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』は、西宮市の街並みや風景が極めて忠実に、美しく描かれていることで知られ、現在も多くのファンが訪れる聖地巡礼の代表的な作品。アニメ放送20周年を記念し、その地にある「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」において、特別なコラボビジュアルを用いたラッピング装飾を実施。
◆オリジナルグッズや連動企画も
このラッピング店舗では、いとうのいぢ氏による描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズも登場。また、JR東海が主催する「聖地巡礼デジタルスタンプラリー」のチェックインポイントにもなっており、作品ゆかりの地を巡る際の拠点として機能する。（modelpress編集部）
店舗：ファミリーマート西宮獅子ヶ口店
住所：兵庫県西宮市獅子ヶ口町1-39
実施期間：2026年6月20日（土）〜9月23日（水）
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