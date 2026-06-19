東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（5月）08:30

結果 1.5%

予想 1.5% 前回 1.4%（前年比)

結果 1.4%

予想 1.4% 前回 1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 1.8%

予想 1.8% 前回 1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

スイス外務省

米国イランの間で金曜日に予定されていた協議が中止された



バンス米副大統領が急遽スイス訪問を延期

スイスに行く予定としつつも、時期については言及せず

今週末のどこかで訪問する予定だが「状況は変わる可能性」



イスラエルがレバノン南部全域の標的を攻撃、少なくとも16人死亡



【日本】

片山財務相「投機的動きあれば断固とした措置を取る」

投機的動き見られれば「大胆な措置」講じることができる



氷見野日銀副総裁「日本の物価はインフレの状態にある」

インフレとデフレは人によって思い入れや印象異なる

デフレ脱却は政府が各種指標を踏まえて判断する

為替相場が経済に与える影響を注視する必要がある

利上げ時期やペースは見通しやリスクを点検して検討

経済が大きく下振れるリスクは一頃より低下している

供給ショックの物価上昇でも基調に影響なら政策対応検討



中村日銀理事

これまでのところ住宅ローン金利上昇は家計支出に大きな影響ない

必要な場合は国債買い入れペース見直すこともあり得る



【英国】

次期首相候補バーナム氏が補欠選挙で勝利（メイカーフィールド）



【豪州】

鉱業世界最大手BHPグループ

カナダのカリウム鉱山プロジェクトにおいて23億ドルの減損損失を計上

拡張計画の見積もりが当初の49億ドルから69億ドルへと大幅コスト超過

外部サイト