東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
結果 1.5%
予想 1.5% 前回 1.4%（前年比)
結果 1.4%
予想 1.4% 前回 1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.8%
予想 1.8% 前回 1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
スイス外務省
米国イランの間で金曜日に予定されていた協議が中止された
バンス米副大統領が急遽スイス訪問を延期
スイスに行く予定としつつも、時期については言及せず
今週末のどこかで訪問する予定だが「状況は変わる可能性」
イスラエルがレバノン南部全域の標的を攻撃、少なくとも16人死亡
【日本】
片山財務相「投機的動きあれば断固とした措置を取る」
投機的動き見られれば「大胆な措置」講じることができる
氷見野日銀副総裁「日本の物価はインフレの状態にある」
インフレとデフレは人によって思い入れや印象異なる
デフレ脱却は政府が各種指標を踏まえて判断する
為替相場が経済に与える影響を注視する必要がある
利上げ時期やペースは見通しやリスクを点検して検討
経済が大きく下振れるリスクは一頃より低下している
供給ショックの物価上昇でも基調に影響なら政策対応検討
中村日銀理事
これまでのところ住宅ローン金利上昇は家計支出に大きな影響ない
必要な場合は国債買い入れペース見直すこともあり得る
【英国】
次期首相候補バーナム氏が補欠選挙で勝利（メイカーフィールド）
【豪州】
鉱業世界最大手BHPグループ
カナダのカリウム鉱山プロジェクトにおいて23億ドルの減損損失を計上
拡張計画の見積もりが当初の49億ドルから69億ドルへと大幅コスト超過
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
結果 1.5%
予想 1.5% 前回 1.4%（前年比)
結果 1.4%
予想 1.4% 前回 1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.8%
予想 1.8% 前回 1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
スイス外務省
米国イランの間で金曜日に予定されていた協議が中止された
バンス米副大統領が急遽スイス訪問を延期
スイスに行く予定としつつも、時期については言及せず
今週末のどこかで訪問する予定だが「状況は変わる可能性」
イスラエルがレバノン南部全域の標的を攻撃、少なくとも16人死亡
【日本】
片山財務相「投機的動きあれば断固とした措置を取る」
投機的動き見られれば「大胆な措置」講じることができる
氷見野日銀副総裁「日本の物価はインフレの状態にある」
インフレとデフレは人によって思い入れや印象異なる
デフレ脱却は政府が各種指標を踏まえて判断する
為替相場が経済に与える影響を注視する必要がある
利上げ時期やペースは見通しやリスクを点検して検討
経済が大きく下振れるリスクは一頃より低下している
供給ショックの物価上昇でも基調に影響なら政策対応検討
中村日銀理事
これまでのところ住宅ローン金利上昇は家計支出に大きな影響ない
必要な場合は国債買い入れペース見直すこともあり得る
【英国】
次期首相候補バーナム氏が補欠選挙で勝利（メイカーフィールド）
【豪州】
鉱業世界最大手BHPグループ
カナダのカリウム鉱山プロジェクトにおいて23億ドルの減損損失を計上
拡張計画の見積もりが当初の49億ドルから69億ドルへと大幅コスト超過