レディエント・バーミン（世田谷パブリックシアター）

人間の本質をえぐる英劇作家フィリップ・リドリーの傑作ブラック・コメディーだ。

演出は白井晃。２年前に読売演劇大賞杉村春子賞（新人賞）を取った清原果耶の受賞後初の舞台だ。

若い夫婦ジル（清原）とオリー（井之脇海）が役所の担当者ミス・ディー（池津祥子）の仲介で入手した不思議な家を巡る物語だ。家はさびれた地区にあり、夜にホームレスが入ってきた。だが「ある事」を行うと、その男は消えてキッチンが豪華にリフォームされていた。

シュールな３人芝居だ。うまみを知った夫婦の欲望が膨らみ、見知らぬ人々を強引に巻き込んで次々とリフォームを進める。強気なジルがオリーをそそのかす構図はシェークスピア劇「マクベス」と重なる。

「傑作」と思うのは、演劇ならではの面白さが詰まっているからだ。まず巧みな筋立てが黒い笑いを呼ぶ。夫婦は「赤ちゃんのため」「選ばれて当然な人」などと言い訳を考えながら蛮行をたくらみ、自制心が緩んで悪乗りする。リフォームのもとになる人間を「リフォーマー」という隠語で呼ぶようになり、効率的な作業を考えるようになるのだ。豪華な家に執着する２人は簡単に豊かな生活を得られない今どきの若者とも重なる。一見普通の若夫婦が誰も気付かないのをいいことに残酷な行為を繰り返す姿に人間の恐ろしさを感じた。善行が報われない現実を描く挿話も盛り込み、２０１５年初演ながら格差社会の今こそ響く。

観客を巻き込む仕掛けも周到だ。そもそも本作はジルとオリーが「夢の家」を手に入れたいきさつを語るトークショー風に進む。清原と井之脇は観客に語りかけたり、体験を演じたりして何度も客席に下りる。やがて劇世界と現実の境目は曖昧に。終盤はある問いかけにより、観客誰もが２人と同じ残虐性を持っていることを思い知らされる。

そして俳優の至芸を存分に発揮させる。清原は期待通りの活躍をした。怪しく輝く目、眉をひそめた顔など内面と結びついた表情の変化が実に豊かだ。井之脇と共に好演。膨大なセリフをぶつけ合い、目まぐるしく動き回って簡素な空間に次々と場面を現出させた。後半のパーティーの場面で何人もの客を演じ分けながら良心の呵責（かしゃく）で追い詰められるさまを鮮烈に演じ切った。夫婦の心をかき乱す池津の口八丁さもいい。（編集委員 祐成秀樹）

――７月５日まで、東京・三軒茶屋のシアタートラム。兵庫、宮崎、新潟、愛知でも上演。