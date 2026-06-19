◇第33回大学野球関西オールスタ5リーグ対抗戦1回戦 関西六大学2―0関西学生（2026年6月19日 わかさスタジアム京都）

大学野球の関西オールスタ5リーグ対抗戦が19日にわかさスタジアム京都で開幕し、関西六大学が関西学生を2―0で下して準決勝に進んだ。

京産大の最速152キロ右腕でプロ注目の野原元気（4年）が2―0の8回から3番手で登板。最速148キロを計測した直球で押し込み、2回を無安打無失点に抑えて試合を締めた。

「リーグ戦で結果が残らなかったので、もう一度考え直してきた。いい選手がそろう相手に抑えることができて良かったです」

冬場に発症したコンディション不良が影響し、今春リーグ戦では1勝のみと本領を発揮できなかった。

リーグ戦終了後に今回の登板に備えて調整を進める中で「投球フォームの中に瞬発力がなくなっている」と気付き、右肩の可動域や体重移動などを見直した。すると「球速が143キロぐらいだったのに、ここ1週間でつかんだ」と球威が突然上昇。NPB9球団のスカウトが視察する前でリーグ戦の不調を払拭するような力投を見せた。

今秋にプロ志望届を提出予定。「秋に向けての兆しが見えてきました」と笑顔を見せた。

◇野原 元気（のはら・げんき）2004年（平16）9月20日生まれ、京都市出身の21歳。小1から二条城北少年野球部で野球を始める。二条中では軟式野球部に所属して投手転向。塔南（京都）では1年秋からベンチ入りし、2年秋から背番号1。京産大では1年春からリーグ戦に登板し、2年春に新人賞にあたる平古場賞受賞。1メートル84、83キロ。右投げ右打ち。