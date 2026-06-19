三谷産業<8285.T>が６日続伸となっている。同社はきょう、グループのミライ化成が炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）端材の回収・再資源化によるサプライチェーンの構築を目指し、再生炭素繊維成形品事業を加速させることを明らかにしており、これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。



この取り組みでは、主に東レ<3402.T>の炭素繊維を原料とする航空機部品の製造工程で発生するＣＦＲＰ端材を回収し、ミライ化成の独自技術によって再生炭素繊維として再資源化。更に、この再生炭素繊維を不織布化することで中間基材として利用可能な形に加工し、スポーツ用品や産業用途など幅広い分野への再生炭素繊維成形品の事業展開を目指すとしている。



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出所：MINKABU PRESS