「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、フジクラ<5803.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１８日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）へ、営業利益を２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）へ、純利益を１５６０億円から２２９０億円（同４５．７％増）へ上方修正し、最終利益を一転増益予想とした。



上期において、情報通信事業で想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注や売価アップがあり、また、懸念された水素不足の影響が緩和されることで計画を大幅に上回る見込みであることが要因。また、下期においても上期に実現した売価アップ及び水素不足の影響緩和の継続が見込まれることが寄与する。



これを受けて、同社株には朝方から買いが殺到し、カイ気配でスタートしたのちは気配値を切り上げる展開。午前中の早い時間にストップ高の５１６１円でカイ気配となっており、更に買いが入っていることから買い予想数が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS