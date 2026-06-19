FIFAワールドカップ2026に出場しているイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が日本時間19日、米大リーグ・ロイヤルズ対カージナルス戦で始球式を務めました。

ロイヤルズとイングランド代表の公式インスタグラムでは、その始球式の様子を公開。トゥヘル監督やハリー・ケイン選手ら数名が球場に姿を現し、選手らと談笑したりファンの声援に応えたり、またイングランド代表のユニフォームを模した赤いベースボールシャツを手に記念撮影する姿もありました。

そして試合前には、トゥヘル監督が「26」番の背番号と自身の名前が入ったロイヤルズのユニフォームをまといマウンドへ。始球式を実施すると見事なストライクボールを投球しました。マウンドの後ろではケイン選手らも笑顔で見守り拍手を送りました。

優勝候補でもあるイングランド代表は、ロイヤルズの本拠地があるカンザスシティーにてキャンプ中。初戦は18日に強豪クロアチアと対戦し4-2で勝利していました。

トゥヘル監督は過去にチェルシーやバイエルン・ミュンヘン、PSG、ドルトムントと強豪クラブを率いてきた名将。ケイン選手はクロアチア戦で2得点を挙げ、イングランド代表トップタイとなるW杯通算10得点を記録した世界的ストライカーです。

初戦白星発進となったイングランドは、24日にガーナ戦、28日にパナマ戦の予定です。