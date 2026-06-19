コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ニューヨークの屋敷裕政（40）について語った。

番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。

狩野英孝（44）が屋敷に「なにで売れた人ですか？」と質問したことから、ニューヨークが売れたきっかけについて議論する流れになった。

ニューヨークのファンを自称するジャンボは「ニューヨークもうダメになっちゃうのかなと思ったらM−1。松本さんにかみつく。その『最悪や』（19年のM−1グランプリで屋敷が話題となった発言）から、売れるまで俺ずっと見てたんですよ。1回も売れるまでウケてないです」と暴露し、スタジオを爆笑させた。

蓮見は「わりと僕ジャンボさんと逆の認識というか。売れてないんじゃないかな…」と語り、さらにスタジオを笑わせた。「めっちゃおもしろいと思ってるんです。単独ライブ毎年観に行かせてもらってるんですけど、ニューヨークさんの単独ライブ一番おもしろいんですよ」と語った。

ジャンボも「ネタは芸人で一番おもしろい」と共感した。

蓮見は「めちゃくちゃおもしろいのに全然お客さん入ってないんですよ」とぶっちゃけた。

屋敷は「1万6000人ぐらい動員したから」と反論した。

蓮見は「それも土下座して。本来今のニューヨークさんぐらいの立場だったら単独ライブ埋まるはずなんですよ。なのに全然埋まってないから…面白いだけで売れてはないんじゃないかな」とイジった。

屋敷は「ちょっと待って“全然埋まってない”やめて、埋まってるから。それ一番イヤ。単独埋まってるから」と反論して笑わせた。

屋敷は「俺蓮見くんに言われて、ネタめっちゃおもろいってことをみんな知らないと。テレビにただ出てるだけみたいな感じって思われてるみたいな。『誰みたいな感じ？』って聞いたら誰って言ったんやっけ」と蓮見にふると、蓮見は「JOYさん」と答え、スタジオを爆笑させた。

屋敷は「JOYが2人で座っとるだけらしい。JOYさんはすごいですよ？JOYさんこそネタとか遠い人じゃないですか。それぐらい俺らってネタのイメージじゃない感じに思われている」と語った。