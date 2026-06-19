お笑いコンビの「はりけ〜んず」が１９日、都内で行われた初の自伝本「前説芸人―主役になれなくてもこの場所で生きていく―」（ヨシモトブックス刊、２６日発売）ＰＲ合同取材会に出席した。昨年、ベスト４まで進出した「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」について回顧した。

Ｍ−１グランプリ創設時、芸歴制限で出場できなかった２人とって「ＴＨＥ―」は初めての大きな賞レース。２０２３年、創設当初は出場するか迷ったという。前田登は「ベテランなのに、知名度はないにしても『何出とんねん』ってなると思った。同年代の人が出るのかを様子見ていたら、誰も出ないんで、締め切り前日ぐらいにギリギリでエントリーした」と振り返る。

２年連続不本意な結果に終わったが、２５年「落ちたら来年は出なくて良いと思った」と意気込んだ背水の陣で挑んだ大会でグランドファイナル準決勝進出まで勝ち上がった。前説や賞レース予選のＭＣなど、日の目を浴びないところでの下積みが多かったことから前田は当日を「豪華なセットだけど、『俺は決勝に出るんや』っていう違和感しかなかった」と回顧。対照的に、新井義幸は「（ここまで）いったんだと思いました」と笑みを見せた。

この日は、結成３６年目にして出来上がった自伝本の取材会。新井は帯に書かれている紹介文について言及し、「『主役を輝かせるためのＭＣだけで家族を養い、家を買った』というコメントが恥ずかしい。失礼ですよ」とクレームをつけていた。