◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスラエル・ゴンサレス ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位エリック・バディージョ（７月２０日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が７月２０日、東京・両国国技館で開催されることが１９日、発表された。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦では、ＷＢＡ世界バンタム級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝が同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝と対戦する。

１２戦目で世界初挑戦に臨む増田は「３月のドネア戦に勝って挑戦権を手に入れてから、この日に向けて練習を頑張ってきた。しっかりこれをクリアして、必ず世界チャンピオンになりたいという思いです」と決意を示した。

今年３月のＷＢＡ同級挑戦者決定戦で、元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）を８回ＴＫＯで下し、挑戦権を獲得した。レジェンドに完勝し「とても大きな自信になった」と語る一方、「内容的にはまだ自分の中で反省や課題があった。それを克服するために、この期間に練習に取り組んできた」と冷静に振り返った。

課題として挙げたのは試合運びの精度だ。「序盤の硬さや足の使い方を含め、少し無駄が多いような感じがあった。中盤にもう少しアグレッシブに行きたいシーンもあったし、逆に気持ちだけ先行してしまい、カウンターをもらうシーンもあった」と分析した。

現在は走り込み合宿を終え、スパーリングも開始している。「疲労も少しあるが、心はワクワクしています」と充実した表情を浮かべた。

対戦する比嘉については「楽観的に見えてとても繊細な選手だと思っています」と評し、「まず好きなように動かさず、動きを封じること。何もさせないような状況を作って、その中で自然な流れでＫＯにつなげたいと思っている。今の段階では、いろんなパターンを想定している。どんな展開になるかという部分をいろいろイメージしながらで、これからスパーリングが本格化していく中で研ぎ澄ませていく」と明かした。

帝拳ジムの先輩である元ＷＢＣ世界同級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者は、決着のイメージを問われると「左で決めたいというこだわりはそんなにないです。ただＫＯっていうのには自分自身こだわりがある」と言い切った。「右でも倒す自信はあるので」と続け、最後は「ＫＯになると思います。もらわないようにしないとですね」と笑みを交えながらＫＯ決着を予告した。

戦績は増田が１０勝（９ＫＯ）１敗、比嘉が２１勝（１９ＫＯ）３敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。