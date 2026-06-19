メキシコが一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。

メキシコが2連勝でグループ突破を決め、FIFA公式Xが投稿した1枚の画像が注目を集めている。

メキシコと韓国の一戦は0-0で迎えた後半5分、韓国GKキム・スンギュが味方選手と交錯したところでボールをこぼしてしまい、メキシコのMFルイス・ロモが隙を逃さずにゴール。そのまま1-0で勝利し、今大会一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。

そんななか、試合後にFIFA公式が「1/32」とコメントを添え、1枚の画像を投稿。32マスの「？」にメキシコが一番乗りで国旗を埋めた。まるで椅子取りゲームの様相を見せた投稿には「メキシコおめでとう」「どうなるか」「今度こそ我々が知る形のワールドカップが始まるんだね」「よく考えてみたら決勝トーナメントは今回やばい「番狂わせの可能性もいっぱい」「どの試合も目が離せないよ」など多くのコメントが寄せられ、ベスト32の動向に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）