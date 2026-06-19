オリ宮城大弥の妹・宮城弥生、兄のユニフォーム姿で交流戦観戦「めっちゃ可愛い」「凄くお似合いです」
オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生（20）が18日、自身のインスタグラムを更新。兄・大弥投手のユニフォーム姿で交流戦を観戦した様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃ可愛い」「凄くお似合い」兄・大弥のビジユニで応援ショットを披露した宮城弥生
弥生は「日本生命セ・パ交流戦 2026 終わっちゃった」と切り出し、「西武ライオンズ交流戦優勝おめでとうございます」と祝福。続けて「今年も楽しめたけど、中々リーグ上位とのゲーム差が縮まらず悔しい」と率直な思いをつづった。
さらに、「でも、一生懸命にプレーする沢山の選手を応援できて楽しかったです」と振り返り、東京ドームで巨人戦を観戦したことも報告。「3連敗は特に悔しかった」「その後に連勝、オリックスは9勝8敗で交流戦勝ち越し！嬉しい」と喜びを明かした。
投稿では、オリックスのユニフォームを着用した写真を複数公開。背中には「MIYAGI」の名前と背番号「18」が入っており、オリックスのエース左腕である兄への“応援愛”が伝わるショットとなっている。
最後に「ここからはシーズン後半！どんな風に順位が入れ替わっていくか、どんなファインプレーやHRがでるかも楽しみです」と期待を寄せ、「みなさんは交流戦みてましたか？」とファンへ呼びかけた。
ファンからは、「めっちゃ可愛い」「弥生ちゃん、凄くお似合いです 可愛すぎる」「素敵ですね」「オリックス交流戦勝ち越せて良かった」「今度は京セラでお願いします！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「めっちゃ可愛い」「凄くお似合い」兄・大弥のビジユニで応援ショットを披露した宮城弥生
弥生は「日本生命セ・パ交流戦 2026 終わっちゃった」と切り出し、「西武ライオンズ交流戦優勝おめでとうございます」と祝福。続けて「今年も楽しめたけど、中々リーグ上位とのゲーム差が縮まらず悔しい」と率直な思いをつづった。
投稿では、オリックスのユニフォームを着用した写真を複数公開。背中には「MIYAGI」の名前と背番号「18」が入っており、オリックスのエース左腕である兄への“応援愛”が伝わるショットとなっている。
最後に「ここからはシーズン後半！どんな風に順位が入れ替わっていくか、どんなファインプレーやHRがでるかも楽しみです」と期待を寄せ、「みなさんは交流戦みてましたか？」とファンへ呼びかけた。
ファンからは、「めっちゃ可愛い」「弥生ちゃん、凄くお似合いです 可愛すぎる」「素敵ですね」「オリックス交流戦勝ち越せて良かった」「今度は京セラでお願いします！」などのコメントが寄せられている。