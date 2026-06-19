若槻千夏、テレビ局で目撃した“バスローブ姿”の大物俳優 都市伝説として語り継がれる瞬間に驚き「私、見ちゃいけないと思って…」
タレントの若槻千夏が18日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。テレビ局で目撃した大物俳優のまさかの姿を明かした。
【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろし
この日は俳優の舘ひろしをゲストに迎えトークを展開。女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘りした。その中で、映画で共演した俳優の吉田鋼太郎から「撮影中、バスローブ姿の舘と談笑したという証言が寄せられた。
これにいとうあさこが「よく撮影の時、バスローブという都市伝説のような…」と切り出すと、舘は家からバスローブ姿で撮影現場に行っていることを当たり前のように語った。また「シャワー浴びるでしょ？ シャワー浴びてバスローブ着て、パンツをポケットに入れて」と一連の流れを明かした。
また若槻が「私、あの、2回ほど見たことが…」と語り出すと、舘は「テレビ局ですれ違ったことがあるんですよ」と、舘自身も気づいていたことを明かした。これに若槻は「えっ！舘さんご存じでした？私、見ちゃいけないと思って、すぐ曲がりました。見ちゃなんか失礼なのかなと思って」と当時の行動を振り返った。
舘は「僕はごあいさつしようかなと思ったら、スンと行かれて」とポツリ。これに若槻は焦りの色を隠せず「違うんです、違うんです！本当に都市伝説だと思って。（舘さんが）前から来られて、『これ見ちゃいけないんじゃないかって』絶対気付かれてないと思ったんです。大変失礼しました！」と謝罪した。
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この日は俳優の舘ひろしをゲストに迎えトークを展開。女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘りした。その中で、映画で共演した俳優の吉田鋼太郎から「撮影中、バスローブ姿の舘と談笑したという証言が寄せられた。
また若槻が「私、あの、2回ほど見たことが…」と語り出すと、舘は「テレビ局ですれ違ったことがあるんですよ」と、舘自身も気づいていたことを明かした。これに若槻は「えっ！舘さんご存じでした？私、見ちゃいけないと思って、すぐ曲がりました。見ちゃなんか失礼なのかなと思って」と当時の行動を振り返った。
舘は「僕はごあいさつしようかなと思ったら、スンと行かれて」とポツリ。これに若槻は焦りの色を隠せず「違うんです、違うんです！本当に都市伝説だと思って。（舘さんが）前から来られて、『これ見ちゃいけないんじゃないかって』絶対気付かれてないと思ったんです。大変失礼しました！」と謝罪した。