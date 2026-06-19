俳優の高橋英樹が18日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻とともにフルーツパーラーへ足を運んだことを報告し、家族ショットを複数披露した。

【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）

「親子でフルーツパーラー」というタイトルでブログを更新した高橋は、「今日は観劇前にフルーツパーラーへ」と切り出し、妻の美恵子さんと真麻との親子ショットを披露した。また、フルーツパーラーを訪れる前の食事はうなぎだったことを報告。「消化酵素に助けをもらおうと パパイヤパフェでした」と訪れた理由を明かした。

ブログ内では、フルーツパーラーでの真麻との仲睦まじい2ショットを複数公開。また、大ぶりのパパイヤが贅沢に盛り付けられているパフェの写真とともに、「こんなにパパイヤが沢山！」と驚きをつづった。「甘くて美味しかったです」と大満足の様子をみせ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「親子でフルーツパーラーだなんて、めっちゃ仲良しですね〜」「娘さん奥さんそっくりですね」「真麻さんも一緒で楽しかったですね」などのコメントが寄せられている。