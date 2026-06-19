押切蓮介のホラー短編集『コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集』が、2026年6月18日に竹書房より発売された。

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『ミスミソウ』『サユリ』『でろでろ』といったホラーやギャグ、『ハイスコアガール』のようなラブコメまで手掛けてきた押切蓮介。本作では、押切が実際に体験したり、知人から聞いたりした怖い話を漫画化した短編集。「増刊本当にあった愉快な話」「怪談コミック サムケ」などに掲載された全14作品が収録され、ゆる怖な押切ワールドを堪能できる。

描き下ろし漫画「直近のコワイかもしれない」も収録。あわせて、作品を描いた当時の気持ちや状況など、各作品に対する著者コメントも追記されているほか、“工業高校出身同士でほぼ同世代”である押切と呪物蒐集家・田中俊行による怪異対談「コワイかもしれない」話も収められている。

コミックスの購入特典として、アニメイトではイラストペーパーが、ゲーマーズ、メロンブックス、COMIC ZINではそれぞれイラストカードが用意される。

（文=リアルサウンド ブック編集部）