スイスの時計ブランド TISSOT（ティソ）は、ダイバーズウォッチ「シースター 2000 プロフェッショナル」の新作5モデルを発表した。あわせて、「シースター 1000 クォーツクロノグラフ」と「シースター 1000 クォーツ」にも新色が追加される。

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シースター 2000 プロフェッショナルは2021年に初めて発表されたモデルで、水中での堅牢なパフォーマンスを追求したシースター コレクションの上位ラインに位置する。今回登場する5モデルはISO 6425（v2018）認証を取得済みで、2,000フィート（60気圧／600m）の防水性能を備える。

44mmの316Lステンレススチールケースは、9時位置にヘリウムエスケープバルブを配置。飽和潜水中に蓄積したヘリウムを浮上時に安全に排出し、水圧低下時にも時計を保護する。セラミックがインサートされた逆回転防止ベゼル、ねじ込み式リューズ、無反射コーティングを施したドーム型サファイアクリスタルを採用し、文字盤には水面の動きを表現した波模様のグラデーションを刻印した。針とインデックスにはスーパールミノヴァ®加工が施され、深海でも高い視認性を確保する。

搭載するムーブメントは、ニヴァクロン™製ひげゼンマイを採用したパワーマティック 80自動巻き。最長80時間のパワーリザーブを備え、磁場や衝撃への耐久性も高められている。ムーブメントは透明なサファイアクリスタル製ケースバックから視認できる。

全モデルでティソの交換可能なストラップシステムを採用しており、ダイバークラスプ、セキュリティロック、プッシュボタンエクステンションを備えたステンレススチール製ブレスレットと、トロピックラバーストラップを自由につけ替えることができる。カラーバリエーションはディープブルーからブライトオレンジ、ストーミーグレーまで5種類を展開する。

あわせて発表された「シースター 1000 クォーツクロノグラフ」と「シースター 1000 クォーツ」の新色は、夏の海を思わせる爽やかなカラーリングを特徴とする。いずれも300m防水性能、逆回転防止ベゼル、スーパールミノヴァ®加工が施された針とインデックスを備え、クォーツムーブメントを搭載している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）