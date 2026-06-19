MOONDROPは、クロスオーバー技術シリーズ「XTMシリーズ」の新コンセプトライン「アーマチュアアート（動鉄芸術）」より、片側12基のバランスド・アーマチュア（BA）ドライバーを搭載したカナル型イヤホン『Armature Art 12（XTM-AA12）』を6月17日より販売開始する。

【画像あり】低域・中域・高域のそれぞれに4基ずつドライバーを配分 内部構造・同梱物

近年はハイブリッド型イヤホンが市場の主流となる中、フルBA構成に特化した製品は減少傾向にある。本製品は、フルBAならではの「純粋さ」「優れた一貫性」、精緻なディテール再現力を求める声に応え、設計思想とこだわりを注ぎ込んだフルBA搭載モデルとして開発された。

ドライバー構成は、低域・中域・高域のそれぞれに4基ずつを配分した均等な「4+4+4」3-way構成を採用。全帯域にわたるエネルギーの均一性とシームレスなつながりを最優先し、専用設計の4-in-1 BAドライバーと、高精度3Dプリント構造体を融合させることで、コンパクトさと音質の再現性を両立している。

低域には、リアチャンバーを開放したカスタムステンレス振動板BAドライバーを4基搭載した4-in-1大口径低域モジュールを採用。一体型封入ポートにより音圧特性をコントロールし、トランジェント特性と深みのある低域を両立する。中域には、2グループの2-in-1複合カスタムBA（計4基）を搭載し、従来のアルミ製よりも軽量・高剛性なAl-Mg合金振動板を採用。Y字型音導管によりクリアで厚みのある中音域を実現する。高域には、マイクロAl-Mg合金振動板を採用した4-in-1高域モジュールを搭載し、BA封入工法により高域の一貫性を制御している。

チューニング面では、水月雨の開発チームによる設計・調整と厳密な客観測定を経て、全帯域で高い位相一致を実現。主観評価と客観測定を繰り返し照合する綿密なチューニングにより、自然な音色表現を追求している。複雑かつ高精度な音響構造の量産化にあたっては、3Dプリント企業「HeyGears」と戦略的パートナーシップを締結し、高精度DLP-3Dプリント技術を採用した。

接続方式は0.78mm 2Pinリケーブル設計を採用し、水月雨のBluetoothモジュール「EVO」や「FreeDSP Pro」などでの拡張も可能。標準付属のケーブルにはLitz構造の高純度銅を採用し、プラグ部にはネジロック固定式の可換構造を導入することで、3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスプラグの付け替えに対応する。イヤーピースには、ddHiFi製の医療グレードシリコンイヤーピース「ST35」をS/M/Lの3サイズで標準同梱する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）