茅場町の路地裏で発見。イタリア全州のワインと郷土料理に「そう来たか！」が止まらない

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のイタリアン店『Maripol（マリィポール）』です。

【イタリアン】軽く1杯に食事も自由な雰囲気と端正な料理に唸る

通りと通りをつなぐ狭い路地にふと控えめな看板を見つけた。中に入るとクラシカルな造りのカウンターにはひとり静かにグラスを傾ける紳士の姿。向こうでは妙齢の女性が賑やかにテーブルを囲んでいる。オープンから3ヶ月という新店ながら、もうすっかり街に馴染んでいる様子。

黒板を埋め尽くすメニューはイタリアの郷土料理がベース。

「骨髄のコンビーフ」はオッソブーコをイメージしつつ、メインでなく軽い温菜に。一方「蝦夷鹿のロースト」は干した野菜と一緒にペーパーで包み、オーブンで蒸し焼きにすることで互いの風味を交差させる。

蝦夷鹿・山のロースト干し野菜の紙包み2100円、牡蠣バター1380円

『Maripol（マリィポール）』（手前）蝦夷鹿 山のロースト 干し野菜の紙包み 2100円 焼き色をつけた鹿肉を干し野菜と一緒にオーブンへ。蒸し焼きすることでふっくらと仕上げる （奥）牡蠣バター 1380円 たっぷりの澄ましバターでアヒージョ風に。残ったソースで背徳のリゾットにいくのもあり！

料理長・水井篤志さんが料理に散りばめた”そう来たか！”と思わせる楽しい発想がワインをもっと進ませる。

そうそう、ワインは北から南までイタリア全州のボトルを揃え、3千円台からと手頃に用意されているし、もちろんグラスでも。この店は誰もが自由にのびのび過ごせる、とっておきの場所なのだ。

『Maripol（マリィポール）』料理長 水井篤志さん

料理長：水井篤志さん「シャルキュトリやパンもすべて手作りです」

『Maripol（マリィポール）』

茅場町『Maripol（マリィポール）』

［店名］『Maripol（マリィポール）』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町2-3-7

［電話］03-6206-2112

［営業時間］17時〜23時（フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅2番出口から徒歩2分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、兎のラザニアの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『Maripol（マリィポール）』の「蝦夷鹿・山のロースト干し野菜の紙包み」がコレ！蒸し焼きにすることでふっくらした食感が楽しめる（8枚）