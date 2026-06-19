バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月24日から期間限定で、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」など夏にぴったりなドリンク2品を販売する。

ゼッテリアのグリーンレモネードソーダは、シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特長の、夏にぴったりなソーダドリンク。



「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」

「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」は、ゆずソーダにレモンシロップとグリーンレモンを合わせた商品になっている。一口飲むと、ゆずの香りがふわりと広がり、レモンの清涼感とともに炭酸がシュワッと弾ける。ゆずのやさしい風味とレモンのすっきりとした酸味が絶妙に調和する、爽やかな味わいに仕上げた。甘みと苦みのバランスが良く飲み進めるほどに味わいに奥行きが生まれるため、最後の一口までさっぱりと楽しめる。暑い季節にゴクゴクと飲める、リフレッシュしたいときにぴったりの一杯になっている。



「グリーンレモネードペプシ」

同時に販売する「グリーンレモネードペプシ」は、ペプシコーラにレモンシロップとレモンを合わせたドリンクとのこと。爽やかなレモンと、甘みとコクのあるペプシコーラが調和した、飲みごたえのある一杯に仕上げている。

また、いずれのドリンクにも爽やかな味わいを心ゆくまで楽しめるLサイズも用意した。

ぜひこの機会に、ゼッテリアの“グリーンレモネードソーダ”で、柑橘とソーダがおりなす夏らしい味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

ゆず香るグリーンレモネードソーダ：Mサイズ 390円／Lサイズ 490円

グリーンレモネードペプシ：Mサイズ 390円／Lサイズ 490円

（すべて税込）

［発売日］6月24日（水）

ゼッテリア＝https://www.zetteria.jp