なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月24日午前11時から、「かつお節オクラまぐろたたき丼」を販売する。

まぐろを粗めにたたくことで旨みと風味を引きだした、なか卯こだわりの「まぐろのたたき丼」に、食欲をそそる夏らしい一品が登場する。



「かつお節オクラまぐろたたき丼」

「かつお節オクラまぐろたたき丼」は、粗めにたたいたまぐろたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品になっている。かつお節の風味がまぐろの旨みを一層引き立て、最後のひと口まで飽きのこない味わいに仕上げた。オクラのシャキっとした食感が満足感をプラスする。

さっぱりとしながらも旨みのある味わいで、暑い季節でも食べやすい、夏にぴったりの一杯になっている。まぐろたたき、かつお節、オクラが織りなす“ねば旨爽快”な味わいを、ぜひ堪能してほしい考え。

また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろのたたき丼」や、まぐろたたきがなか卯の“こだわり卵”や旨辛だれと相性抜群な「まぐろユッケ丼」も引き続き販売している。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、「かつお節オクラまぐろたたき丼」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

かつお節オクラまぐろたたき丼

ごはん小盛：900円

並盛：920円

ごはん大盛：1020円

特盛：1470円

まぐろのたたき丼

ごはん小盛：770円

並盛：790円

ごはん大盛：890円

特盛：1340円

まぐろユッケ丼

ごはん小盛：900円

並盛：920円

ごはん大盛：1020円

特盛：1470円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※446店舗で販売予定（6月17日時点）

［発売日］6月24日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp