ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、6月25日から、桃のしあわせをぎゅっと詰め込んだデザートティー「ピーチフルピーチ」を期間限定で販売する。じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みとキュンとした酸味。桃のしあわせを感じられる、夏にぴったりの一杯を届ける。

ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズが今年も登場。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った果肉入りピーチゼリーに、甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを使用した。シャキシャキ、ぷるぷる食感とともに、桃をまるごと頬張ったようなおいしさを楽しめる。

ベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。桃のおいしさを引き立てながら、すっきりとした後味に仕上げた。

ラインアップは、まろやかなミルクティー、爽やかなティーエード、シャリッとなめらかなジェラッティー、シュワッと爽快なスパークリングティーの4種類。今年はミルクティーとティーエードに待望のLサイズも登場。暑い季節に、桃のおいしさをもっとたっぷりゴクゴク楽しめる。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける。

「ピーチフルピーチ」は、甘みの濃い福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせた。まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力とのこと。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせた、ダブルピーチソースとなっている。ひと口ごとに2つのソースがお茶ととろ〜り絡み合い、味わいを豊かに変えていく。今年のベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。甘酸っぱいジューシーな桃のおいしさを引き立てながら、すっきりと香る、この季節にぴったりのお茶になっている。



「ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED）」

「ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／M・L）」は、桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー。福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合う。今年からたっぷり楽しめるLサイズも登場する。



「ピーチフルピーチ ティーエード（ICED）」

「ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／M・L）」は、桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティー。みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースのバランスが絶妙で、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷりだとか。今年からLサイズも楽しめる。



「ピーチフルピーチ ジェラッティー（FROZEN）」

「ピーチフルピーチ ジェラッティー（FROZEN／M）」は、桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかなフローズンティー。白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせている。濃厚な桃の味わいと、食感のハーモニーを楽しんでほしいという。



「ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED／L）」

「ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED／L）」は、桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれるスパークリングティー。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせた。飲み心地さわやかだとか。たっぷりLサイズでゴクゴク飲用できる。



「果肉入りピーチゼリー」

「果肉入りピーチゼリー」は、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせた。まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力になっている。

［小売価格］

ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／M）：670円

ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／L）：760円

ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／M）：670円

ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／L）：760円

ピーチフルピーチ ジェラッティー（FROZEN／M）：700円

ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED／L）：760円

果肉入りピーチゼリー トッピング：100円

（すべて税込）

［発売日］6月25日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp