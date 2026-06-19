菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国160店舗（6月17日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、七夕のひとときを彩る「七夕スイーツ」を、全国のシャトレーゼにおいて6月26日から7月7日まで期間限定で販売する。

「七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」（サイズ：直径17cm）は、ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台に、彩り鮮やかなフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせた、可愛らしいデコレーションケーキとなっている。動物のケーキは、スポンジでカスタードクリームを包み、うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップクリームで仕上げた。



「七夕 星空のゼリー」

「七夕 星空のゼリー」は、星空と流れ星をイメージした、七夕限定のカップデザート。甘みのあるバタフライピーゼリーに、爽やかな香りのマスカットゼリー、ほどよい酸味のヨーグルトクリームを重ねた。さらに、色とりどりのフルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、見た目も華やかに仕上げている。涼やかさを感じてもらえる、この時期ならではの一品となっている。

［小売価格］

七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション：4110円

七夕 星空のゼリー：440円

（すべて税込）

［発売日］6月26日（金）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp